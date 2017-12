Sony pristúpi k výraznému znižovaniu nákladov

Japonský výrobca elektrotechniky Sony začiatkom budúceho mesiaca pravdepodobne oznámi zatvorenie svojich japonských závodov a hlavných divízií. V pondelok o tom informoval britský denník Times, ktorý citoval zdroje zo spoločnosti.

5. jan 2009 o 10:03 SITA

TOKIO. Japonská firma však existenciu podobného plánu popiera. Výrobca plochých televízorov Bravia a herných konzol PlayStation v súčasnosti čelí poklesu tržieb a nárastu zásob v skladoch. Dôvodom zníženého predaja je svetová finančná kríza, svoju úlohu pri slabých tržbách však zohráva aj silný jen.

Japonský podnik Sony ešte v decembri oznámil, že v divízii elektroniky zavedie plán na úsporu 1,1 mld. USD. Analytici však uvádzajú, že na to, aby spoločnosť dosiahla rast, potrebuje prijať ďalšie a výraznejšie reštrukturalizačné opatrenia. Podnik v decembri taktiež ohlásil, že prepustí 16 tis. zamestnancov a obmedzí svoje investičné aktivity. To by mu malo ročne priniesť úsporu približne 100 mld. japonských jenov (JPY). Sony predpokladá, že v tomto hospodárskom roku, ktorý skončí v marci, sa jeho prevádzkový zisk zníži takmer o polovicu na 200 mld. jenov. Analytici však vo svojich prognózach odhadujú, že prevádzkový zisk spoločnosti v danom období neprekročí hranicu 45,8 mld. jenov, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles o 90 %.

Spoločnosť Sony pôsobí aj na Slovensku, s výstavbou svojho nového závodu v Nitre začala v novembri 2006. Celková suma investície do nitrianskeho závodu bola v objeme 73 mil. eur. Vyrába audio, video, komunikačné a IT zariadenia pre spotrebný trh, ako aj pre profesionálne trhy na celom svete. Spoločnosť Sony v decembri informovala, že odkladá plány rozširovania výroby v závode v Nitre, čím reaguje na výrazné zmeny v globálnom ekonomickom prostredí.