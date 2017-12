Štiepnu reakciu uránu poznáme 70 rokov. V zlom aj dobrom

Už desaťročia využíva ľudstvo princíp štiepnej jadrovej reakcie uránu. Jej objav, ktorý 6. januára 1939 zverejnili nemeckí chemici Otto Hahn a Fritz Strassmann, stál pri zrode jadrových elektrární aj atómových bômb.

Jej objav, ktorý 6. januára 1939 zverejnili nemeckí chemici Otto Hahn a Fritz Strassmann, stál pri zrode jadrových elektrární aj atómových bômb. Z pohľadu vtedajšej fyziky dával článok vydaný v časopise Die Naturwissenschaften asi rovnaký zmysel ako tvrdenie, že sa biela biliardová guľa môže po zásahu tágom rozpadnúť na červenú kocku a zelený ihlan.

Lenže Otto Hahn, vedúci oddelenia chémie Spoločnosti cisára Wilhelma a jeho asistent Strassmann niečo podobné prinajmenšom naznačovali. Ba čo viac, pre možnosť rozpadu jedného prvku na dva iné mali aj dôkazy, ktoré sa nedali vybaviť mávnutím ruky.

Následné potvrdenie správnosti ich objavu znamenalo významný krok pre fyziku a stálo na začiatku neskoršieho praktického využitia energie skrytej v atómoch.

Objav štiepnej reakcie bezprostredne nadväzoval na prácu vedcov, ktorí v 30. rokoch experimentovali s ostreľovaním jadier chemických prvkov prúdom neutrónov. Výsledkom takých pokusov býval vznik izotopu, teda atómu rovnakého prvku, ktorý sa od originálu odlišoval počtom neutrónov v jadre.

Z toho, čo vyzeralo ako pravidlo, existovala jedna výnimka, 92. člen periodickej sústavy prvkov - urán. V jeho prípade nevznikal len jeden izotop, ale hneď niekoľko nových prvkov. Aká je ich podstata, o tom sa mohli vtedajší vedci len dohadovať.

Prevládlo viac-menej presvedčenie, že ide o tzv. transurány, teda prvky s protónovým číslom vyšším než

má urán. Prebleskla síce aj hypotéza, že v skutočnosti je to naopak, lenže takú možnosť považovali vedci za nereálnu.

Jasno do celej veci pomohli vniesť až Otto Hahn, rešpektovaný spoluobjaviteľ radioaktívneho prvku protaktínium a jeho asistent Fritz Strassmann. Tí na konci roku 1938 identifikovali vo vzorke vzniknutej po ožarovanie uránu prúdom neutrónov stopy omnoho ľahšieho bárya. Tým sa teória transuránov vyvrátila, ale revolučný objav postrádal teoretické objasnenie.

To hneď poskytla Hahnova bývalá kolegyňa Lise Meitnerová, ktorú nacistický režim pre jej židovské korene prinútil k úteku do Švédska. Meitnerová a jej synovec Otto Frisch dospeli k záveru, že pokým neutrón narazí do jadrá uránu, ktoré je samo o sebe veľmi nestabilné, dôjde k rozštiepeniu jadra a to zvyčajne na dve menšie, nerovnako veľké časti. Pritom sa uvoľní veľké množstvo energie a zároveň dôjde k "vystreleniu" niekoľkých

neutrónov z jadra do okolia, kde môžu naraziť do susedných atómov a vyšše popísaná reakcia sa tak ďalej lavínovito šíri.

História vie byť niekedy nespravodlivá. Zatiaľ čo Hahn získal za svoj objav v roku 1945 Nobelovu cenu za chémiu, Strassmann, Frisch i Meitnerová vyšli z rozdeľovania plakiet s podobizňou vynálezca dynamitu naprázdno. Istým odškodnením pre Meitnerovú môže byť, že jej meno nesie 109. prvok periodickej tabuľky.

Hahnovi však jeho revolučný poznatok šťastie nepriniesol. Na konci vojny, ktorú prežil v rodnom Nemecku, padol do zajatia a Nobelovu cenu si mohol prevziať až po skončení konfliktu. V tom čase už tiež vedel, ako ničivé dôsledky jeho objav môže mať.

Informácie o výsledkoch výskumu sa dostali do Spojených štátov amerických, kde sa v tom čase nachádzalo mnoho známych atómových fyzikov, vyhnaných z Európy prízrakom nacizmu. Niektorí z nich dali počas vojny svoje znalosti do služieb supertajného projektu Manhattan, ktorého cieľom bolo skonštruovať zbraň fungujúcu na princípe štiepnej jadrovej reakcie.

Keď prvá atómová bomba v auguste 1945 zrovnala japonskú Hirošimu so zemou, prepadol Hahn zúfalstvu a to aj napriek tomu, že sa na vývoji bomby nepodieľal. Celý zvyšok života sa potom venoval boju proti zneužitiu svojho objavu.

