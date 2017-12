Google príchod eura na Slovensko ignoruje

Aj keď má euro pevne stanovený kurz k Slovenskej korune už niekoľko mesiacov, internetový gigant Google o tom vôbec netuší. Nech sa akokoľvek snažíte využívať jeho dobre spracovanú funkciu konverzie mien, výsledky sa od reality podstatne líšia.

3. jan 2009 o 10:20 Milan Gigel, (mg)

A to aj napriek tomu, že euro je už 3 dni zákonným platidlom. Ak vložíte do vyhľadávacieho poľa výraz 1 eur in skk, mali by ste sa prepracovať k výsledku 30,126 Sk. Namiesto toho však vyhľadávač tvrdošijne stojí na svojom:

1 Euro = 29.5818287 Slovak Koruna

Kde sa stala chyba?

Podľa dokumentácie k službe poskytuje prevádzkovateľovi aktuálne kurzy banka Citibank N.A., resp. jej americká pobočka.