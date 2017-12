Tento rok bude patriť aj vesmíru

Rok 2009 bude aj Medzinárodným rokom astronómie. Po celom svete sa bude konať množstvo podujatí. Aj na Slovensku - problémom sú však financie.

Medzinárodná astronomická únia (IAU) a Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vyhlásili rok 2009 za Medzinárodný rok astronómie (International Year of Astronomy 2009, IYA2009).

Motívom je pripomienka 400. výročia prvých pozorovaní oblohy ďalekohľadom, ktoré v lete 1609 uskutočnil vlastnoručne zhotoveným prístrojom slávny taliansky matematik, fyzik a astronóm Galileo Galilei. Pri jeho stavbe vychádzal zo správ o výsledkoch trojice holandských optikov z roku 1608, s ktorými sa spája definitívny vynález šošovkového ďalekohľadu.

Galileo Galilei (1564 - 1642) s jedným z ďalekohľadov, ako ho už po inkvizičnom procese (Galileiho duševne, ale aj fyzicky zlomil a od rozsudku už nevytvoril nič výnimočné; chabou náplasťou je jeho cirkevná rehabilitácia pápežom Jánom Pavlom II. in memoriam v roku 1992) zachytil približne tri roky pred smrťou flámsky dvorný maliar Mediciovcov Justus Sustermans, na obraze určenom pre Pandolfiniovský palác vo Florencii.

Foto: National Maritime Museum, Greenwich, London

Detail na Galileov pôvodný ďalekohľad v rozobratom stave - vľavo je objektív, hore a v strede tubus a vpravo okulár. Šošovky objektívu i okuláru boli uložené v drevených objímkach a z dreva a papierového obalu bol aj tubus, ktorý držali pokope medené obrúčky.

Foto: Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze

Galileo svoje prvé prevratné pozorovania oblohy ďalekohľadom oznámil v diele Sidereus nuncius (Hviezdny posol), ktoré vyšlo v Benátkach v roku 1610. Na foto je frontispica.

Foto: Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze

Cieľ, otvorenie a nádväzné akcie

Hlavným cieľom Medzinárodného roka astronómie je zoznámiť s modernými poznatkami o vesmíre čo najviac širokej verejnosti. Ústredné motto znie: „Vesmír, objavuj ho pre seba."

Oficiálne otvorenie prebehne 15. a 16. januára v Paríži. Okrem plejády politikov a iných spoločenských predstaviteľov prehovoria viacerí nobelovskí laureáti a nadviazané budú spojenia s astronómami na odľahlých pozorovacích miestach. Na roku astronómie sa podľa prezidentky Medzinárodnej astronomickej únie francúzskej astronómky Catherine Cesarskyovej, ktorá v rokoch 1999 - 2007 viedla Európske južné observatórium, zúčastňuje 135 krajín vrátane Slovenska.

Na celom svete sa pri tejto príležitosti v jednotlivých krajinách plánujú tisíce akcií - buď s priamym zapojením verejnosti, napríklad pri pozorovaní Slnka ďalekohľadmi v uliciach miest či vo verejných hvezdárňach a v planetáriách, alebo formou televíznych prenosov.

Globálne projekty

Miestne, regionálne a národné akcie doplní niekoľko globálnych projektov.

Kozmický denník (Cosmic Diary) priblíži bežný život profesionálnych astronómov, aj to, ako sa robia objavy vo vesmíre. Podobne 365 dní astronómie (365 Days of Astronomy).

Poskytnúť verejnosti základné informácie o vesmíre má 100 hodín astronómie (100 Hours of Astronomy) - cieľom je okrem iného dosiahnuť, aby sa čo najviac ľudí osobne pozrelo na oblohu cez astronomický ďalekohľad.

Výstava Zo Zeme do vesmíru (From Earth to the Universe) priblíži vo vyše 30 krajinách verejnosti veľkoformátové astronomické fotografie na netradičných miestach, ako v parkoch a záhradách, galériách, nákupných strediskách a staniciach metra.

Svet v noci (World at Night) predloží verejnosti pri vyše 30 príležitostiach fotografie a videosekvencie známych objektov a miest z celého sveta na pozadí nočnej oblohy.

Účelom projektu Povedomie o tmavej oblohe (Dark Skies Awareness) je poukázať na rastúce takzvané svetelné znečistenie - umelé osvetlenie, najmä mestské, bráni výhľadu na krásy nočnej oblohy. Verejnosť bude v rámci projektu Koľko hviezd? (How Many Stars?) rátať hviezdy viditeľné v mestách na určitom výseku oblohy. To sa potom porovná s výsledkami z pozorovacích stanovísk, kde umelé osvetlenie dosiaľ neruší.

Celý súbor globálnych akcií si možno pozrieť na oficiálnej webovej stránke roka astronómie s adresou http://www.astronomy2009.org/. Tam sú tiež linky na národné stránky.

Podpora z nebies

Podujatie podporia aj tohtoročné výrazné nebeské javy.

V prvom rade najdlhšie zatmenie Slnka v 21. storočí, ktoré 22. júla potrvá vyše šesť a pol minúty. Viditeľné síce bude v plnom rozsahu iba z úzkeho pásu, ktorý prechádza Indiou, Bangladéšom a Čínou, ale po celom svete sa plánujú televízne prenosy.

V polovici novembra by zasa meteory z roja Leoníd mali predviesť „kozmický svetelný dážď", azda až 500 javov za hodinu.

Na severnej pologuli bude od polovice októbra pri súmraku vidno planétu Jupiter - práve podvečer mimoriadne vyhovuje verejným pozorovaniam, pričom Jupiter a jeho mesiace sú veľmi sugestívne aj v malom ďalekohľade.

Pri akciách budú na celom svete spolupracovať profesionálni astronómovia s hlbšími záujemcami o vesmír, ktorých hlavným zamestnaním je čosi iné (výraz amatérski astronómovia už často nevystihuje skutočnosť).

Vesmírny rok na Slovensku

Slovenský národný koordinačný výbor IYA2009 je dvadsaťčlenný. Zahŕňa zástupcov SAV, univerzít, astronomických pracovísk z pomerne - aj v medzinárodnom porovnaní - dobre vybudovanej siete verejných astronomických kultúrnych zariadení, a astronomických organizácií, združení a klubov.

Lokalizovaný banner IYA2009.

Ilustrácia: Slovenský národný uzol IYA2009

Lokalizované logo IYA2009.

Ilustrácia: Slovenský národný uzol IYA2009

Spomenutá „astrosieť" patrí z hľadiska vzdelávania mládeže i celej verejnosti k pozitívnejším odkazom minulého režimu, nech ho k tomu akokoľvek motivovala ideológia.

Výboru predsedá Drahomír Chochol z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Národný plán akcií je na adrese www.astronomia2009.vesmir.sk/iya-2009.

Národné otvorenie roka astronómie sa bude konať 15. januára počas tradičného Novoročného koncertu SAV v Košiciach. Na programe je aj symfónia Titan Gustava Mahlera.

Grantové otázniky

Na celosvetové zahájenie do Paríža pocestujú Drahomír Chochol (na vlastné náklady) a študent fiľakovského gymnázia Ľubomír Urbančok. Ubytovanie pre študentov hradí Medzinárodná astronomická únia, cestovné by mal uhradiť Slovenský koordinačný výbor IYA2009.

Jeho prostriedky sú však veľmi obmedzené. Slovenským aktivitám bol národnou agentúrou APVV zamietnutý dvojmiliónový (v korunách) grant. Výbor získal iba 18-tisícový (v EUR) európsky grant GRUNDTVIG, určený výhradne pre vzdelávanie seniorov. Situácia tak trochu vyvoláva otázniky.

Aktuálne iste jestvuje veľa sfér, kde naliehavo treba financie. S ohľadom na všeobecne vzdelávací význam astronómie si však projekt globálneho rangu, akým je IYA2009, aj u nás zaslúži verejnú podporu. Ak nie zo strany štátnych inštitúcií, tak aspoň zo strany súkromných sponzorov, ktorí si to aj dnes môžu dovoliť. Zoznam na spomenutej slovenskej stránke je, žiaľ, stále prázdny.

Ľubomír Urbančok bol ako účastník celosvetového zahájenia IYA2009 vybraný za úspech v 19. ročníku súťaže Európskej komisie pre mladých vedcov do 20 rokov EUCYS, ktorý sa konal v roku 2007 v španielskej Valencii; odmenou mu bola aj stáž na Európskom južnom observatóriu v Čile, ktorú absolvoval na jar 2008.

Vesmír na „Staromáku"

V Česku sa chystá veľkolepé otvorenie IYA2009 na 7. januára v astronomicky charizmatickom prostredí Staromestského námestia v Prahe. (Sčasti ako doplnok zahájenia českého predsedníctva EÚ a na slávnostnom akte sa zúčastnia poprední europolitici.)

Námestie má „vesmírnu charizmu" nielen pre emblematický orloj na radnici. Dodáva mu ju aj hrob slávneho dánskeho astronóma Tycha Brahea (1546 - 1601), staršieho Galileovho súčasníka, najväčšieho pozorovateľa oblohy v ére pred vynálezom ďalekohľadu a jedného zo zakladateľov modernej vedy, v tamojšom Týnskom chráme.

Českému národnému koordinačnému výboru IYA2009 predsedá i na Slovensku známy astronóm Jiří Grygar. Podrobnosti sú na adrese astronomie2009.cz.

Hlavné zdroje: Komuniké International Astronomical Union z 29. decembra 2008; Stránky národných uzlov IYA2009 v SR a ČR, podľa stavu 2. januára 2009.