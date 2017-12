Vestník ÚVO bude v elektronickej forme

V zmysle zákona bude Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) svoj vestník vydávať od 1. januára 2009 len v elektronickej podobe.

31. dec 2008 o 12:14 TASR

BRATISLAVA. Webové sídlo elektronického vestníka verejného obstarávania bude www.e-vestnik.sk. Terajšie papierové oznámenia používané vo verejnom obstarávaní bude úrad prijímať do 30. júna 2009, informovala hovorkyňa ÚVO Helena Fialová.

Obstarávatelia tak od 1. júla budúceho roka vypracujú a pošlú oznámenia úradu elektronicky.

Upozornila, že úrad vydal do 15. decembra tohto roka 242 vestníkov verejného obstarávania a do konca roka vyjde ešte deväť čísiel. V sumáre to bude 251 čísiel, pričom vestník vychádza každý pracovný deň. Počet oznámení vo vestníku verejného obstarávania predstavoval do polovice decembra 5874, konštatovala hovorkyňa.