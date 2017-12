Obedná pauza: santa na love

Ako Santa Claus sa rozhodnete zobrať spravodlivosť do vlastných rúk a s každým, kto by mohol ohroziť Vianoce, sa chcete vysporiadať osobne. Pomocou zbrane. Zmraziť, odkopnúť, pozbierať bonusy a prežiť... To je Deep Freeze.

31. dec 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 0 0 Poker Pop .

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Kombinuj dlaždice a skáč po zemeguli - Voláme všetkých milovníkov Mahjong a Solitaire! Kombinuj dlaždice a skáč po zemeguli v Poker Pop! Vytváraj víťazné kombinácie a vyhýbaj sa nebezpečenstvám, aby si sa nalodil na cestu po zemeguli do Austrálie, Fidži, Japonska a iných krajín. Získavaj posilnenia, zbieraj suveníry a posielaj domov pohľadnice z ciest. Ako Santa Claus sa rozhodnete zobrať spravodlivosť do vlastných rúk a s každým, kto by mohol ohroziť Vianoce, sa chcete vysporiadať osobne. Pomocou zbrane. Zmraziť, odkopnúť, pozbierať bonusy a prežiť... To je Deep Freeze. Ovládanie:

Šípky - pohyb. Medzerník - streľba.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.