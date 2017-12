Rok Blu-­ray a netbookov

Víťazstvo Blu–ray a prehra Windows Visty. Nástup malých notebookov a snahy gigantov ovládnuť svet mobilov a internetu. Aj taký bol rok 2008 z pohľadu informačných technológií.

31. dec 2008

Ak si pre niečo technologický svet aj o päť rokov spomenie na rok 2008, bude to určite pre ukončenie vojny formátov vysokokapacitných DVD diskov.

Do tohto roku sa svet filmárov a filmových fanúšikov totiž delil na dva tábory – tých, ktorí podporovali technológiu Blu-­ray od Sony, a tých, ktorí využívali HD DVD od Toshiby.

Oba ponúkali podobnú funk­cionalitu – oproti DVD formátu oveľa kvalitnejší obraz, množstvo pridaných funkcií, no ani jedna z nich nebola kompatibilná s druhou.

Fanúšikovia sa tak mohli prikloniť na jednu alebo druhú stranu a dúfať, že ich obľúbený film vyjde práve pre zariadenie, ktoré majú v obývačke.

Oveľa viac bolo takých, ktorí sa rozhodli vyčkávať.

Víťazom je Blu-ray

Od februára už je scenár na najbližšie roky jasný – používať budeme Blu–ray disky. Aj keď Blu-­ray malo vždy oproti HD DVD navrch v počte predaných titulov a napríklad v Ázii už na trhu celkom dominovalo, súboj na celom svete nakoniec rozhodli až filmové štúdia. Warner Bros a ďalšie spoločnosti sa v januári rozhodli, že už nebudú investovať naraz do dvoch technológií, ale priklonia sa na stranu Blu­ray.

Spoločnosť Toshiba ešte skúsila znížiť cenu HD DVD prehrávačov na polovicu, no nakoniec musela priznať prehru. V druhej polovici februára už nahlas povedala, že definitívne ukončí výrobu svojich prehrávačov.

Naďalej pomalý príchod

Blu-­ray je aj napriek svojmu triumfu aj na konci roka 2008 skôr len hudbou budúcnosti.

Používateľov zatiaľ nepresvedčila cena zariadení, ako aj to, že na plnú kvalitu obrazu ešte domácnosti nie sú vybavené veľkými obrazovkami.

Malá je aj ponuka filmových titulov – na Slovensku ich je momentálne k dispozícii dvesto. Filmy, ktoré chcú ponúknuť plnohodnotné Blu-­ray, musia byť týmto spôsobom aj nakrútené.

Netbooky útočia

Výrobcovia notebookov mali dlho o malých prenosných počítačoch inú predstavu ako bežní používatelia. Ak mal byť malý, potom musel byť vybavený silným hardvérom, a tak oveľa drahší než štandardné modely. A nemal byť určený pre širokú verejnosť, ale pre úzku skupinu biznismenov.

Ich názor zmenil až masový záujem o „stodolárový notebook“, s ktorým prišla aliancia „One notebook per child“ (jeden notebook na jedno dieťa), ktorý mal do rozvojových krajín priniesť malý, menej výkonný a hlavne lacný prenosný počítač.

Viac ako Afriku však zaujal vyspelé krajiny. Každý chcel takýto notebook domov, spoločnosť správy o vývoji notebooku sledovala s napätím.

Hodenú rukavicu nakoniec paradoxne zodvihol až komerčný výrobca Asus. Ešte na jeseň 2007 predstavil svoj Asus Eee PC a po celý rok 2008 sa udržal na priečkach najpredávanejších modelov notebookov.

Je malý, vydrží bez elektriny viac ako päť hodín, vie prehrávať videá, umožní surfovať na internete, no vďaka lacným a menej výkonným komponentom nestojí desaťtisíce, ale zmestí sa do ceny pod desaťtisíc korún.

Triedu malých notebookov, ktoré dostali už aj vlastné pomenovanie – netbooky, už predstavili alebo plánujú predstaviť všetci významní výrobcovia počítačov. Nájdeme ich vo veľkom už aj na Slovensku – študenti ich používajú v školách namiesto zošitov, pre svoju výbornú prenosnosť ich používajú všetci, ktorí potrebujú cestovať.

Kým prvé modely pre hardvérovú náročnosť nepoužívali operačný systém Windows, novšie si poradia so staručkým systémom Windows XP.

Microsoft si ich už všimol tiež a vo svojom novom systéme Windows 7 pre ne plánuje špeciálnu podporu.

iPhone na Slovensku

Rok 2007 bol rokom iPhonu v Spojených štátoch, v tomto roku tento pre mnohých revolučný mobil dorazil aj k nám. A, samozrejme, ako je to už pre Apple zvykom – s veľkou pompou.

Slovenskí operátori sa v auguste začali predbiehať v tom, kto ho ponúkne lacnejšie. V skutočnosti ide o relatívne drahý mobil a za nízku cenu je k dispozícii len k drahým paušálom.

Na polnočný predaj z dvadsiateho prvého na dvadsiateho druhého augusta sa operátorom nakoniec podarilo nalákať stovky ľudí.

Prínosným pre Slovensko sa mobil nakoniec nestal ani tak pre funkcie telefonovania či svoju bohatú databázu programov, ale hlavne pre mobilný web.

Jeho príchod prinútil hlavných webových hráčov prispôsobiť svoje sídla tak, aby sa dali lepšie prezerať na mobile. A ľudia zase oveľa častejšie surfujú inde než za svojím pracovným stolom.

Titulka časopisu z elektronického papiera



V čase, keď tlačené noviny a časopisy strácajú dych, jeden magazín prišiel so sviežim nápadom, ako urobiť tlač opäť živšou.

Americký časopis Esquire vyšiel v októbri s titulnou stranou, ktorá sa hýbe.

Pomohla jej k tomu technológia elektronického papiera – nový druh displeja, ktorý je tenký, ľahký na napájanie a verne imituje zobrazovacie schopnosti bežného papiera.

Na titulke Esquire sa objavil pohyblivý nápis Práve sa začalo 21. storočie, vnútri zase pohybujúce sa auto jedného z inzerentov. Podľa odborníkov je budúcnosť novín hlavne o tom, či sa im podarí podobné dynamické prvky uviesť do praxe.

Kým ľudia zrejme ocenia články, ktoré sa počas dňa aktualizujú, pre inzerentov by mohlo ísť o nový druh interaktívneho cielenia reklamy. Práve interaktivita im teraz v novinách najviac chýba.

Aj keď elektronická titulka Esquire bola zatiaľ skôr len technologickou hračkou a darčekom k vlastným narodeninám, ošiaľ okolo nej jej pomohol predať najviac reklamy od svojich „zlatých čias“ – najviac za posledných jedenásť rokov.

Koniec babylonu v mobiloch?

Trh s mobilmi dlhé roky pripomínal biblický príbeh o babylonskom pomätení jazykov – desiatky veľkých výrobcov mobilov a desiatky platforiem. Žiadna istota, že raz naprogramovaný softvér, hra alebo webová stránka pobežia všade a pre všetkých. Namiesto toho desiatky verzií jedného programu a množstvo používateľov, ktorí ho nikdy nespustia.

Rok 2008 patril okrem iného snahe zmeniť to. S nápadom vývoja jednotnej platformy prišiel Google a už koncom roka 2007 sa pridalo množstvo výrobcov mobilov, softvérových i hardvérových gigantov: Intel, Motorola, Qualcomm, Samsung, LG či Nvidia .

Dnes ich už je na jednej lodi takmer päťdesiat. Na druhej strane barikády zostala Nokia a niekoľko ďalších firiem.

Aliancia „Open Handset Alliance“ má za cieľ začať vyrábať mobily s jednotným, otvoreným operačným systémom, ktorého zdrojové kódy sú verejné a každý výrobca môže do zariadení vytvárať aplikácie založené na dostupných knižniciach.

Tento rok sme sa dočkali už aj prvého praktického výsledku – v októbri sa na trhu objavil prvý mobil založený na operačnom systéme Android – T-Mobile G1.

Vznikol vďaka spolupráci T-­Mobile, Google a taiwanského výrobcu HTC. Je plný Google aplikácii ako Google Maps, Gmail, či GTalk. Na rozdiel od iPhonu má vlastnú klávesnicu a GPS zariadenie na orientáciu. V strednej Európe by sa mal začať predávať začiatkom budúceho roka.

Bitka o váš webový prehliadač

To, o čom sa špekulovalo dlhé roky, Google splnil za niekoľko dní. Firma prišla so svojím vlastným prehliadačom – Google Chrome. V roku 2008 ho stihla ohlásiť, vydať v betaverzii a následne aj v oficiálnej. Stále pritom štedro finančne podporuje vývoj trhovej dvojky – prehliadača Firefox.

Čo ju teda k tomu viedlo? Podľa odborníkov nie je cieľom Googlu dominovať na trhu prehliadačov. Chce iba čo najviac oslabiť Internet Explorer. Práve preň totiž firme v naj­bližších rokoch hrozí, že by mohla prísť o časť svojho podielu na trhu webových vyhľadávačov.

Microsoftu k tomu netreba veľa – stačí, aby aspoň trochu zdokonalil svoj vlastný vyhľadávač a ľudia už nebudú musieť vyťukávať www.google.com.

Firemný Live Search je teraz vďaka Exploreru ihneď dostupný na ôsmich z desiatich počítačov.

Google robí všetko pre to, aby mu to uškodilo čo najmenej. Z Google Chrome však nakoniec v roku 2008 veľa muziky nebolo . Aj keď prišiel s niekoľkými zlepšeniami, stále neobsahuje populárne zásuvné moduly a nie je k dispozícii pre iný operačný systém ako Windows.

Podiel prehliadača na trhu sa pohybuje na úrovni okolo jedného percenta. Podiel Internet Explorera od Microsoftu na konci roku 2008 kolíše od 70 po 80 percent v závislosti od prieskumnej agentúry, Firefox využíva okolo 20 percent používateľov.

Väčšina lídrov na trhu v roku 2008 priniesla nové prehliadače: Firefox od Mozilly sa zameral na známy problém s prílišným požieraním systémových prostriedkov počítača,

Microsoft prekvapil funk­ciou InPrivateBrowsing, ktorá má zamedziť webovým stránkam ukladať na počítači akékoľvek údaje o surferovi.

U blogerov si ihneď vyslúžila prezývku „porno mód“.

Vojna už aj cez web

Svet si tento rok v auguste vyskúšal, aké to je, keď do vojenského konfliktu vstúpi internet.

Po masívnych útokoch na vládne weby musela v auguste oficiálna stránka gruzínskeho ministerstva zahraničných vecí fungovať namiesto svojej štandardnej adresy na bezplatnom blogovacom serveri spoločnosti Google a prezident Saakašvili vyzval občanov, aby informácie nehľadali na vládnych weboch, ale na stránkach poľského prezidenta.

Za všetko mohli takzvané DDos útoky mierené z Ruska.

Servery gruzínskych minister­stiev v priebehu niekoľkých sekúnd zaplavilo také množstvo požiadaviek, že prestali fungovať. Cieľom podobných útokov nie je zničiť ich, ale zmiasť obyvateľstvo, ktoré by na webe chcelo hľadať informácie.

Gruzínsko na útoky reagovalo tým, že v krajine „v boji proti dezinformáciám“ znefunkčnilo všetky webové stránky umiestnené na ruskej doméne, ako aj ruskú tlačovú agentúru Interfax a všetky ruské televízie.

Predpokladá sa, že web bude v budúcich vojnových konfliktoch zohrávať významnú úlohu.

Či už ako cieľ hackerských útokov, ktoré by mohli druhej strane priniesť dôležité utajené informácie, alebo znefunkčňovaním serverov a zabránením prístupu k informáciám.

Vista definitívne neuspela. Bude nová

Ak by Microsoft zopakoval úspech svojich predchádzajúcich operačných systémov, tento rok mohol byť v znamení Visty. Ľudí však nový operačný systém nezaujal a väčšina ostala verná staručkému Windows XP.

Aj keď Vista mala byť podľa firemného sloganu „Wow“, od začiatku sa s ňou spájali skôr len problémy – od nezvládnutej podpory hardvéru, hlúpych hlášok systému, ktoré zdržujú pri práci, až po fakt, že systém „požiera“ príliš veľa výkonu počítača. V roku 2008 sa systém inštaloval najmä na nových počítačoch a aj tam viacerí radšej volili tzv. „downgrade“ na Windows XP.

Microsoft nakoniec priznal svoju prehru a už v polovici budúceho roka plánuje vydať nový systém. S opravenými chybami a hlavne bez zlej povesti, ktorá sa šíri okolo Visty.

Windows 7 už podľa odborníkov podobný osud ako Vistu nečaká – ľudia podľa nich síce mohli odignorovať jednu generáciu operačného systému, dve sú už však priveľa. Najmä, ak ich súčasný operačný systém má už osem rokov.

Yahoo nepredané

Ak by niekto sfilmoval pokusy Microsoftu o kúpu internetového vyhľadávača Yahoo, mohla by z toho byť telenovela so stovkami dielov.

Softvérový gigant vo februári ponúkol akcionárom Yahoo odkúpenie spoločnosti za sumu 47 miliárd dolárov. Firme dal tri týždne na rozmyslenie, inak chcel akcie vykúpiť priamo od akcionárov a „nasilu“. Yahoo túto ponuku, ako aj ďalšie, ktoré nasledovali v ďalších mesiacoch, odmietlo. Viacerí jej akcio­nári ju potom za to žalovali.

Správ a špekulácií o rokovaniach dvoch významných firiem boli v roku 2008 plné noviny. Medzi zverejnenými informáciami sa objavila aj možnosť, že Yahoo nakoniec odkúpi jeho rival Google alebo miliardár Rupert Murdoch z News Corporation.

Microsoft dal Yahoo poslednú, dvadsaťmiliardovú ponuku 30. novembra 2008. Nádeje na úspech sa nevzdáva ani na rozhraní rokov 2008 a 2009, podľa jeho predstaviteľov však už stratil záujem o kúpu celej spoločnosti. Akcionári Yahoo zrejme prišli o poslednú možnosť v najbližších rokoch niečo zarobiť. Ak vôbec ešte niekedy podobnú ponuku dostanú.

www.vase.meno

Stačí mať niekoľko stoviek tisíc dolárov a v roku 2009 budete môcť mať vlastnú internetovú koncovku. Napríklad www.janko.hrasko.

ICANN, organizácia, ktorá spravuje doménový priestor, sa rozhodla úplne liberalizovať trh s doménami. Popri koncovkách „com“, „net“, alebo „sk“ tak môžu už v druhom štvrťroku 2009 vzniknúť stovky nových – ako napríklad windows.microsoft či electronics.amazon.

Nový systém podrobila internetová verejnosť veľkej kritike – nepáči sa jej vysoká cena, ktorú musia firmy platiť, ako aj to, že nové adresy celkom nabúrajú prehľadný spôsob surfovania, aký poznáme dnes.

Veľké firmy navyše budú v snahe o ochranu vlastnej značky nútené registrovať a platiť rad domén prvej úrovne a iné budú zase diskvalifikované cenou, čo môže nahrávať podvodníkom.