ATO utlmilo svoju činnosť

Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) pokračuje vo svojej činnosti v utlmenom režime. Pre agentúru SITA to povedal predseda ATO Vladimír Ondrovič. Dôvodom utlmeného chodu asociácie je podľa neho konsolidácia firiem na telekomunikačnom trhu, čo ovpl

29. dec 2008 o 13:27 SITA

BRATISLAVA 29. decembra (SITA) - yvnilo aj počet jej členov.

"Je tu čím ďalej tým menej spoločností, ktoré poskytujú telekomunikačné služby v širšom meradle. Z môjho pohľadu bola náplň Asociácie istým spôsobom naplnená," povedal Ondrovič. Ako ďalej pokračoval, značka ATO bude pokračovať ďalej, pod jej hlavičkou sa majú riešiť aktuálne problémy. "Kanceláriu asociácie sme zatvorili, naďalej však existujú jej orgány," povedal Ondrovič.

Asociácia zároveň podľa jej šéfa hľadá nový spôsob existencie. "Rokovali sme už s Asociáciou regionálnych telekomunikačných operátorov, ktorí by sa moli stať členmi ATO, alebo novej organizácie, ktorá by obidve organizácie zlúčila," uviedol Ondrovič. ATO totiž podľa neho doteraz združovala tých najväčších operátorov z najmenších. "Tým, že boli platení funkcionári, tak bolo aj dosť vysoké členské. V prípade, že to nebudeme organizovať tak ako doteraz, členské môže padnúť úplne na minimum a vtedy už môže byž členstvo zaujímavé aj pre menších operátorov," povedal Ondrovič.

Začiatkom budúceho roka chystá Asociácia schôdzu, na ktorej by mala zhodnotiť situáciu a zároveň voliť svojho predsedu. "V zmysle stanov je to tak, že pokiaľ je predstaviteľ ATO v nejakej riadiacej funkcii člena, alebo iného operátora, tak by nemal vykonávať platenú funkciu. Neplatenú vykonávať môže, takže uvidíme ako sa dohodneme," povedal Ondrovič.

Asociácia združuje po akvizícii spoločnosti eTel Slovensko skupinou Dial Telecom zo začiatku decembra už len Železničné telekomunikácie, operátorov GTS Nextra a Slovanet. Pridruženými členmi Asociácie sú podľa Ondroviča spoločnosti Orange a British Telekom.