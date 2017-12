Niektoré služby možno využívať aj bezplatne

Zavolať inštalatérovi, predajcovi plastových okien či kaderníčke sa dá aj celkom zadarmo, ak je kontakt zaradený v online databáze Zlatých stránok a objavuje sa pri ňom odkaz "volaj zadarmo".

29. dec 2008 o 12:18 TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) -

Stránky ešte koncom novembra spustili v pilotnej prevádzke internetovú službu bezplatného volania na viac ako milión kontaktov vo svojej databáze na internete.

Počas pilotnej prevádzky ide o prichádzajúci hovor nielen pre volaného, ale i pre užívateľa, a preto spomínaný telefonát prebieha úplne zadarmo pre obe strany. Náklady za toto volanie uhrádza prevádzkovateľ online Zlatých stránok.

Do konca januára je v rámci promo fázy služba Volaj zadarmo bez poplatku aj pre spoločnosti. Neskôr prejde do komerčnej fázy, keď bude pre firmy spoplatnená, no pre užívateľov, ktorí ich budú chcieť kontaktovať, to nebude znamenať žiadnu zmenu - prichádzajúce hovory bude platiť len strana, ktorú užívateľ kontaktuje. Ročne by firmu takéto telefonovanie malo vyjsť pre prvé telefónne číslo 275 eur (8285 Sk) a každé ďalšie číslo bude spoplatnené sumou 220 eur (6628 Sk).

Pri bezplatnom volaní do firiem a domácností si užívateľ portálu vyberie hľadaný kontakt a klikne pri ňom na odkaz "volaj zadarmo". Po zadaní čísla svojho mobilu alebo pevnej linky systém automaticky zavolá užívateľovi a súčasne aj vybranému kontaktu zo Zlatých stránok. Následne prepojí obe zvolené telefónne čísla.

Pokiaľ je užívateľ napríklad v zahraničí, kde sú spoplatnené i prichádzajúce hovory na mobil, alebo práve nemá telefón pri sebe, môže využiť volanie priamo cez počítač pomocou služby VoIP (Voice over IP - volanie cez internet).

Od služby si vydavateľ Zlatých stránok sľubuje jednak poskytnutie bezplatného hovoru pre užívateľa, jednak podporu marketingu celému spektru firiem. Tie sa totiž môžu spoliehať na to, že im skôr niekto zavolá zadarmo, ako keby mal za telefonát platiť, informovala TASR hovorkyňa spoločnosti Mediatel Elena Podperová.

Pre túto službu sa využíva technológia spoločnosti eStara, ktorá poskytuje podobné riešenia pre katalógové spoločnosti vo svete, ako sú napríklad Amazon, francúzske Pages Jaunes, British Telecom a Yell vo Veľkej Británii a v Španielsku.