Asus U6V – malý notebook v bambusovom šate

Zaujme obalom z prírodných materiálov, osloví kompaktným vyhotovením a výkonom, ktorý je na špici súčasnej ponuky v segmente 12-palcových strojov. Asus U6V Bamboo je už na prvý pohľad určený pre náročných cestovateľov s bohatým rozpočtom, ktorí sa aj napr

27. dec 2008 o 20:12 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Asus U6V Bamboo

Parametre Intel Core 2 Duo P8600

3 GB DDRII-666

250 GB SATA, SD, DVD Multi

12,1" 1280x800 GeForce9300M

WiFi, BT, USB, HDMI, VGA, ExpressCard

Windows Vista Ultimate

300x225x35 mm, 1,6 kg

Cena: 41200 Sk

Hodnotenie: 4/5

iek útlemu formátu obmedzovať nechcú. Mali sme štyri týždne na to, aby sme sa mohli s vami podeliť o postrehy, ktoré sme nazbierali pri jeho používaní.

Atraktívna dekorácia alebo ekológia?

Keď sa prvý krát z Asusu začali šíriť informácie o použití bambusu vo svete počítačov, počuli sme veľa slov o ekológii a nahrádzaní plastov obnoviteľnými zdrojmi. Skutočnosť je však iná. Bambus v prípade modelu U6V nie je stavebným prvkom, ale skôr dekoráciou vo forme tenučkej dyhy. Tá prekrýva vrchnú časť veka displeja, opierku zápästí a touchpad. Precízne lícovanie plastovými obrubami vytvára dojem jednoliatosti, v skutočnosti však ide iba o ozdobnú tapetu, ktorá sa na ekológii nepodpísala ani v najmenšom.

Na druhej strane však treba povedať že použitie prírodných materiálov je skutočne atraktívne a výsledok je lákavý a exkluzívny. V minulosti sa na scéne objavila koža, o rok sa možno začneme stretávať s dyhami exotických drevín. Bambus má však vlastnosti, ktoré ho na experimenty tohto druhu predurčujú. Je pevný, húževnatý, odoláva mechanickému opotrebovaniu, neprekáža mu voda a jednoducho sa udržiava. So zavretými očami síce teplo prírody nepocítite a budete si myslieť že sa dotýkate plastu, oči vám však budú stále pripomínať, že váš notebook je predsa len iný, ako ostatné.

Neboli by sme však féroví, ak by sme nespomenuli kroky, ktoré posunuli počítače z dielní Asusu smerom k ekológii. Všetky úsporné modely majú zabudovaný špeciálny mechanizmus úspory energie, ktorý prostredníctvom aktívnych energetických profilov a správy napájania drží spotrebu počítačov na uzde. Znamená to, že niekoľkokrát kliknete na tlačidlo správy napájania a zvolíte si profil, ktorý zodpovedá činnosti, ktorú robíte. V prípade nami testovaného U6V sme sa nikdy nedostali cez hranicu 35 wattov.

1,6 kila na cesty

Asus U6V je plnokrvný 12-palcový notebook, ktorý nemá nič spoločné s čoraz populárnejšou ponukou netbookov. Tomu zodpovedá aj jeho vyhotovenie, konštrukcia a formát. S 30-centimetrovou šírkou, 3,5-centimetrovou hrúbkou a 1,6 kilogramom živej váhy nepatrí medzi najmenšie modely na trhu, štedrejšie rozmery sa však podpísali na veľmi dobrej ergonómii, takže na klávesnici sa necítite stiesnene.

Telo má robustný rám z ľahkej kovovej zliatiny, ktorá sa objavuje aj pri všetkých kľúčových stavebných prvkoch. Aby bolo možné držať na uzde hmotnosť a cenu, menej dôležité prvky, akými je veko displeja, krytie pántov či obruba klávesnice sú vyhotovené z tmavošedého plastu so striebristou povrchovou úpravou. Keďže nejde o miesta, ktoré sú exponované mechanickému opotrebovaniu, vizuálneho starnutia sa netreba obávať.

Spočiatku nás znepokojovalo, že spodná časť notebooku so svojim tvarovaním a veľmi nízkymi nožičkami takmer prilieha k doske pracovného stola. Obávali sme sa, že sa to prejaví na prehrievaní a hlučnosti chladenia. Ako sme však mali možnosť zistiť, ide o tichý model, ktorý naplno využil tých pár centimetrov formátu, ktoré má navyše v porovnaní s konkurenciou.

Dobre spracované detaily a presné lícovanie dielcov sú znakom kvalitného továrenského spracovania a tak sme dospeli k záveru, že ide o konštrukciu, ktorá je vhodná i pre intenzívne každodenné použitie v teréne.

Výkonná platforma na všedný deň

Ak máte z minulosti pocit, že malé notebooky svojim výkonom zaostávali za štandardnými kancelárskymi modelmi, mali by ste od predsudkov upustiť. Dnes je to už všetko úplne inak. U6V Bamboo je postavený na dvojjadrovej platforme Intel Core 2 Duo P8600 s pracovnou frekvenciou 2,6 GHz, využíva 3 gigabajty pamäte DDR2-666 a spracovanie grafiky zabezpečuje akcelerátor NVIDIA GeForce 9300M GS s vlastnými 256 megabajtami pamäte. Ide o konfiguráciu, ktorú možno v tomto segmente notebookov považovať momentálne za špičkovú.

V praxi to znamená dostatok pary pre prevádzkovanie operačného systému Windows Vista, ktorý sa dodáva predinštalovaný v edícii Ultimate a prevádzkovanie náročnejších softvérov bez známky oneskorenia či slabej odozvy. Či už sme sa sústredili na kancelársku administratívu popreplietanú internetom, úpravu fotografií, či jednoduchý strih videa, vždy sme mali pocit, že tento stroj má na viac. Znamená to, že ide o investíciu do budúcnosti, ktorá sa podpíše na tom, že i o rok, či rok a pol budete mať v rukách hardvér, ktorý výraznejšie nezaostáva za súčasnosťou.

Pohodlná klávesnica, slabší displej, nepodarený touchpad

Tlačidlá klávesnice majú plnoformátové vyhotovenie a svojim rozložením nijako nevybočujú zo zaužívaných štandardov. Navigačný a editačný blok je bez chybičiek umiestený v pravej časti, na kratší Enter sa dá pomerne rýchlo zvyknúť. S trochou odvahy možno povedať, že si ani nevšimnete, že pracujete na notebooku. Nemalo by sa však zabúdať na nasvietenie či podsvietenie klávesnice, ktoré akosi chýba.

S touchpadom je to však už o niečo horšie. Bambusové krytie sa síce na strate citlivosti nepodpísalo, o bezproblémovej použiteľnosťou tlačidiel už hovoriť nemožno. Ozdobná membrána pôsobí ako mechanická bariéra a tlačidlá reagujú iba pri silnom zatlačení na spodnú hranu. Znamená to jediné - zbaviť sa ich natrvalo a nakonfigurovať touchpad tak, aby funkcia oboch tlačidiel bola dostupná na dotykovej ploche. Keďže sme však na testy mali k dispozícii prototyp so sériovým číslom „8“, možné je že vo finálnom produkte bude tento deficit doriešený.

Displej má širokouhlé vyhotovenie s rozlíšením 1280x800 bodov a tradičné katódové podsvietenie. S jeho farebnosťou, zobrazovaním a rovnomernosťou podsvietenia sme boli spokojní, horšie je to však so silnými odleskami jeho povrchu a slabým pozorovacím uhlom. Stačí pohnúť hlavou niekoľko centimetrov nahor alebo dolu a kontrast rapídne klesá. Na cestách si nejaké tie dévédéčka pozriete, ak však máte cit pre farby a dokonalosť, s prípravou fotografií pre weby sa rozlúčte. V kancelárii na stole sa však situácia mení. Pomocou konektora HDMI pripojíte k notebooku čokoľvek – od kvalitného LCD monitora až po plazmový televízor. A ak by ste predsa len radšej zostali pri analógovom VGA výstupe, máte ho mať – bez použitia akejkoľvek redukcie.

Mysleli takmer na všetko

250-gigabajtový pevný disk so SATA rozhraním, dvojvrstvová multiformátová DVD napaľovačka, gigabitový ethernet, Bluetooh, WiFi podporujúce Draft-n, čítačka pamäťových kariet a rozširujúci slot ExpressCard naznačujú, že vám nebude chýbať v nič v momente kúpy ani po nejakom čase používania.

Trojica USB portov by mala byť dostatočnou výbavou, chýbajúci FireWire port však budete musieť oželieť. Dobrou správou však je, že zálohovanie dát a ich obnova budú rýchlejšie, ako ste očakávali. Na ľavej strane nechýba rozhranie ESATA, ktoré umožňuje rýchle pripojenie externej diskovej jednotky. Svoj archív môžete mať prístupný rovnakou rýchlosťou, ako by ste ho mali na internom pevnom disku. Nuž a to sa počíta. Obzvlášť vtedy, ak sme vo svete podnikania.

Bezpečnosť v plienkach, i pre profíkov

Ak povieme, že notebook má zabudovaný TPM modul, špecialisti z „aj-tí“ určite vedia, že s nasadením tohto modelu v podnikovom prostredí s vyššou úrovňou bezpečnosti problémy nebudú. Ak sa však pozrieme na výbavu z pohľadu laika, nachádzame tu užitočné prvky, ktoré sa oplatí aktivovať a sprevádzkovať.

Modul CopyProtect chráni dáta uložené na pevnom disku pred kopírovaním na výmenné médiá. Heslom možno zablokovať USB a ESATA externé disky, optickú mechaniku, externú disketovú mechaniku či prístup k sieťovým diskovým zariadeniam. Ak sa na moment vzdialite od svojho notebooku, útočník túto ochranu len tak rýchlo neprekoná. Dáta zostanú v notebooku – ich odosielanie e-mailom či špecializovaným softvérom by boli zdĺhavou záležitosťou.

Zabudovanú webkameru je možné pre účely zdieľania schovať za virtuálny ovládač kamery a dať jej tak dôležité úlohy. Pri prihlasovaní do systému funkcia SmartLogon bude sledovať nasnímaný obraz a v momente, keď zaznamená známu tvár, aktivuje na obrazovke príslušný používateľský profil. Nie je to bezpečné, ba ani neomylné, je to však milý prvok pre automatizáciu. Ak k notebooku zasadne vaša sekretárka, objaví sa pred ňou vaša pošta, ktorú treba vytriediť. Ak za klávesnicu zasadnete vy, opäť sa ponárate vo svojich tabuľkách. Zdá sa vám to byť málo? Nuž kamera umožňuje aj šetriť energiu. Ak sa z jej dosahu na preddefinovaný čas stratí akákoľvek tvár, počítač sa uspí alebo uzamkne. Je to ako očko, ktoré vás pri práci špicľuje.

Zabudovaný snímač odtlačkov síce nie je vzhľadom na úzke snímacie pole príliš bezpečný, dokáže však eliminovať vkladanie hesiel nielen pri prihlasovaní do systému, ale aj pri prístupe k webovým stránkam. V používateľskom profile sa ukladajú všetky vaše heslá a tie sa vo vašej prítomnosti vypĺňajú do dialógov automaticky.

Multimédiá nielen na ozdobu

Zabudovaný mikrofón a kamera sú dnes takmer samozrejmosťou. Máloktorý výrobca však myslí na to, že bez doplnkového softvéru zostanú buď nevyužité alebo prinajlepšom otvoria svet internetových videokonferencií. Ak však na scénu príde tlačidlo rýchlej voľby a obslužný softvér LifeFrame, všetko sa akosi mení.

Bez toho, aby ste niečo nastavovali a zvykali si na novinky, jednoduchým kliknutím nahráte celkom solídne video s vianočným vinšom, ktoré odošlete e-mailom vašim blízkym, alebo nasnímate prostredie okolo vás a fotografie pošlete adresátom, ktorí na ne trpezlivo čakajú. Pridať môžete aj hlasový komentár. Záznam z diktafónu odošlete opäť jediným kliknutím.

Túto aplikáciu hodnotíme ako dobre spracovanú pridanú hodnotu, ktorá stojí za to. Nejde o žiadny nepoužiteľný nástroj, ktorý bol naprogramovaný iba na to, aby existoval. Práve naopak.

Ak batériu, tak 9-článkovú

Základná 3-článková batéria je určená výhradne pre bežcov na krátke trate. Za hranicu 2-hodinovej výdrže sa pri kancelárskom používaní dostanete iba o vlások. Nuž a to v dnešnej dobe rozhodne nie je dosť.

9 článková batéria síce nepekne pretŕča a hmotnosť notebooku kvôli nej narastie o 330 gramov, takmer 7 hodinová výdrž však rozhodne stojí za to. S dobrou správou energetiky dokážete na jedno nabitie pokryť kompletný pracovný deň bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. S dvojicou takýchto batérií obslúžite aj mobilný internet bez toho, aby ste museli krotiť svoj dobre pestovaný workoholizmus.

Asus U6V Bamboo hodnotíme ako kvalitne spracovaný notebook nabitý najmodernejšími technológiami, ktorý osloví hlavne náročnejších cestovateľov, ktorí nemajú príliš obmedzený rozpočet. Investícia do akumulátora s rozšírenou kapacitou by však mala byť samozrejmosťou. Bambus je atraktívny a odlíši vás od davu, ak sa však pozriete na cenu, ktorá prekračuje hranicu štyridsiatich tisícok, pravdepodobne budete dlho uvažovať a rozhodovať sa, či nesiahnete po niektorej z alternatív.