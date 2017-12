Ruiny kláštora chcú archeológovia prezentovať verejnosti

26. dec 2008 o 12:30 SITA

NITRA. Zvyšky kláštora na nitrianskom vrchu Zobor čaká prezentácia verejnosti. Zrejme už v lete 2009 si budú môcť záujemcovia o históriu prezrieť jeden z mníšskych príbytkov, ktorý archeológovia skúmali od augusta do októbra. Ako povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre Matej Ruttkay, na vyhotovenie projektovej dokumentácie budú žiadať peniaze od Nitrianskeho kraja. Prezentácia celého náleziska by mohla byť realitou v roku 2010. Lokalita má veľký historický význam, pretože tu stál najstarší kláštor na našom území.

Mníšsky príbytok, ktorý by sa mal prezentovať ako prvý, sa zachoval z obdobia baroka, pod ním však archeológovia zachytili aj zvyšky murív a dlažby zo stredoveku. Príbytok má pôdorys deväť krát desať metrov a pozostáva zo štyroch miestností oddelených chodbou. Je tu hlavná obytná miestnosť s pecou, pracovňa, kaplnka a hospodárska miestnosť. Múry sa zachovali do výšky 110 centimetrov, je na nich aj omietka. V kláštore bolo celkovo podľa dvoch dochovaných dobových malieb okolo 20 samostatných mníšskych domčekov. Archeologický výskum v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada na Zobore financovalo mesto Nitra, ktoré na prvú výskumnú sezónu vyčlenilo zo svojho rozpočtu 260 tisíc korún (8630,41 €), sezóny by mali byť dve. „Budúci rok by sme sa radi dostali do interiéru kostola a jeho bezprostredného okolia,“ uviedol pre agentúru SITA vedúci výskumu Marián Samuel z Archeologického ústavu SAV.

Na mieste barokového Kláštora svätého Jozefa rehole kamaldulov zo 17. a 18. storočia stál predtým benediktínsky Kláštor svätého Hypolita, ktorý vznikol možno už v deviatom storočí. Existenciu tohto najstaršieho kláštora na Slovensku dokladá niekoľko písomných prameňov, najstaršie zachované sú Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113. Národnej kultúrnej pamiatke sa doteraz nevenovala patričná pozornosť a roky chátrala. Archeológovia tu počas uplynulých výskumov našli okrem iného súbory keramiky a skla, ako aj zdobenú románsku kamennú hlavicu z 11. alebo 12. storočia, ktorá pochádza zo staršieho benediktínskeho kláštora.