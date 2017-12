Vývojári Princa z Perzie si priznávajú chyby

26. dec 2008 o 8:20 Ján Kordoš

Aj napriek tomu, že Prince of Persia spĺňa predpoklady zaujímavého a rozhodne inak riešeného pokračovania, dopadlo podobne ako nie práve predávané novinky, na ktoré sa hráči tešili, avšak po predajnej stránke prepadli. Za všetky stačí spomenúť Mirror´s Edge, s ktorého konzolovým predajom to nebola žiadna sláva.

Na jednej strane nám tvorcovia z montrealskej pobočky Ubisoftu priniesli zaujímavé prostredie s originálnym grafickým štýlom, avšak zápletka a vysvetľujúce momenty príliš do hĺbky nešli. Povrchný príbeh by si zaslúžil lepšie prepracovať a uvedomujú si to aj vývojári, ktorí dodajú rozširujúce balíčky s novými lokáciami, nepriateľmi a posunom v zápletke.

Niektorých skúsenejších hráčov istotne zarazí pomerne veľká jednoduchosť a absencia mierenia. Veľmi málo hráčov hry skutočne dohráva do úplného konca a aby sa Prince of Persia zaradil medzi tieto výnimky, spravili z Princa prostejšiu záležitosť. Keby dali hráčom možnosť voľby, istotne by to bolo prijateľnejšie – a to je ďalšia z vecí, ktoré by spravili v Ubisofte inak.

Je príjemné vedieť, že Ubisoft si priznáva chyby, ktorých sa dopustili, avšak nie je nám to nič platné, pokým sa z nich nepoučia. Pevne však veríme, že sa nebudú báť vkladať do svojich hier originálne spôsoby spracovania (sú to predsa Francúzi a pokým si pamätáte slávne časy Cryo Interactive, viete o čom je reč) a myšlienky.

Producent Ben Mattes totiž na margo absencie možnosti pretáčania času, ktorá sa objavila v ukončenej trilógii, povedal, že ju mnoho ľudí chcelo z prostého dôvodu: už si na to zvykli a prišlo im prekvapujúce, že hra neobsahuje niečo, s čím počítali a radšej by obetovali novinky (voľnejší svet, spolupráca s Elikou, súbojový systém...) a hrali to, čo dobre poznajú. Vidíte, chceme teda v nových dieloch novinky a svieže nápady alebo radšej vsadíme na overenú istotu?

Zdroj: Shacknews, IGN