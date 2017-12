Víkendové SMS v T-Mobile od nového roka za 1 euro

Momentálne ponúka T-Mobile Víkendové SMS v rámci akcie zadarmo do konca roka. Od 1. januára budú môcť zákazníci túto službu využívať aj naďalej, no už za poplatok 1 euro na víkend. Easy a Fix užívatelia sa budú musieť navyše vtesnať do limitu 100 víkendov

23. dec 2008 o 16:20 (mp)

Trvanie a podmienky akcie Akcia Víkendové SMS v cene 1 euro / víkend potrvá od 1. januára do 31. marca 2009. SMS správy bude možné posielať do všetkých sietí domácich slovenských operátorov. Obmedzenia Zákazníci s mesačnými programami budú môcť poslať za 48 víkendových hodín neobmedzené množstvo správ. Pre zákazníkov s predplatenou kartou Easy alebo programom Fix bude platiť limit 100 SMS správ za víkend. Bezplatné SMS ešte počas prvého víkendu Ako novoročný darček ponúkne T-Mobile všetkým svojim zákazníkom bezplatné posielanie správ počas prvého víkendu v roku 2009 (v sobotu a nedeľu 3. a 4. januára). Službu je potrebné dopredu aktivovať. Aktivácia služby Služba Víkendové SMS sa dá aktivovať odoslaním SMS správy s textom VIKEND na skrátené číslo 12323. Ako Víkendové SMS zrušiť? Deaktivácia prebieha podobným spôsobom – odoslaním SMS správy s textom VIKEND VYPNI na číslo 12323.