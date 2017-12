Magyar Telekom získal licenciu na sieť 3G v Macedónsku

Najväčšia maďarská telekomunikačná spoločnosť Magyar Telekom získala na desať rokov licenciu na prevádzku 3G mobilnej širokopásmovej siete v Macedónsku. Informoval o tom v utorok Magyar Telekom.

23. dec 2008 o 13:59 SITA

BUDAPEŠŤ 23. decembra (SITA, Reuters) - Licencia, za ktorú spoločnosť zaplatila 10 miliónov eur, ju zaväzuje spustiť službu v priebehu šiestich mesiacov a zabezpečiť, aby do troch rokov bola dostupná pre 80 % domácností.

Najväčším akcionárom firmy Magyar Telekom je nemecká skupina Deutsche Telekom, ktorá vlastní 59,2 % akcií maďarského operátora. Deutsche Telekom pôsobí aj na slovenskom telekomunikačnom trhu, a to prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o. Súčasťou skupiny je aj odštepný závod Call Services, o.z. DT vlastní 51-percentný podiel v Slovak Telekome.

(1 EUR = 30,172 SKK)