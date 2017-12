Obedná pauza: rozžiarte stromček

No keď už sa blížia tie Vianoce... Light up the Christmas Tree. Vašou úlohou je pospájať svetlá a ozdoby na vianočnom stromčeku tak, aby sa všetky rozžiarili.

23. dec 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Náš dnešný tip No keď už sa blížia tie Vianoce... Light up the Christmas Tree. Vašou úlohou je pospájať svetlá a ozdoby na vianočnom stromčeku tak, aby sa všetky rozžiarili. Ovládanie:

Myš - klikaním na časti drátov či na ozdoby ich otáčate po 90 stupňoch.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.