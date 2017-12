MDA Compact IV – diamant v podaní T-Mobile

T-Mobile MDA Compact IV je dvojičkou najpredávanejšieho zariadenia z dielní HTC – modelu Touch DIAMOND. Predstavuje revolúciu na poli mobilných telefónov s operačným systémom Windows Mobile. V miniatúrnom balení s hmotnosťou pod 100 gramov sa ukrýva skuto

22. dec 2008 o 22:10 Marcel Pastír

MDA Compact IV Plusy Malé rozmery a nízka váha

Špičkový jemný VGA dotykový displej

TouchFLO 3D dotykové ovládanie

Magnetický stylus

Akcelerometer

Výborná práca s internetom

HSDPA do 7,2 Mbps + Wi-Fi

Rýchly 528 MHz procesor

Široké možnosti využitia vďaka operačnému systému Mínusy Relatívne slabá výdrž batérie

Absencia slotu pre pamäťové karty

Problematické stláčanie kláves pod displejom

Slabý reproduktor pri zvonení / hlasitom odposluchu

čný mobilný klenot!

Trpaslik s obrou výbavou

Čo robí MDA Compact IV výnimočným? Ohromná funkčná výbava, ktorá sa ukrýva v jeho drobnom tele. V minulosti sme boli zvyknutí na kompromisy. Teraz to už neplatí. Wi-Fi, GPS, akcelerometer, rýchly procesor, 4GB zabudovaný flash disk, 3.2 megapixelový fotoaparát s autofokusom, a to všetko pri výslednej hmotnosti len 98 gramov.

Ľahší a oblejší ako Diamond

MDA Compact IV je vlastne upravenou verziou HTC Touch Diamond pre operátora T-Mobile. O2 má vo svete taktiež svoju modifikovanú verziu - Xda Ignito. O2 i HTC verzie vážia 110 gramov. MDA Compact 4 schudlo pre T-Mobile ešte 12 gramov navyše. Od Diamondu sa odlišuje aj decentnými zaoblenými hranami a dizajnovo prerobenou zadnou stranou. Tú tvorí šedý matný plast, ktorý sa príjemne drží v ruke a najmä nepriťahuje odtlačky prstov.

Špičkový displej s maximálnou jemnosťou

Dotykový displej predstavuje pýchu tohto zariadenia. Je citlivý, farby zobrazuje veľmi realisticky. Čierna až splýva s okrajmi displeja, biela žiari ako po vypraní. Jemnosť pri VGA rozlíšení (640 x 480) a uhlopriečke 2,8 palca dosahuje zhruba 4-krát vyššiu hustotu obrazových bodov, akú ponúkajú bežné displeje. MDA Compact IV sa jednoducho hrdí špičkou medzi displejmi.

Nedokonalé tlačidlá

Zamrzia skôr tlačidlá umiestnené pod displejom. Stláčajú sa príliš tvrdo a neisto. Stredové okrúhle tlačidlo je dotykové. Využijete ho napriklad pri fotografovaní. Okolo okrúhleho stredu sa nachádzajú ukryté štyri smerové tlačidlá. Navigácia v menu je však omnoho jednoduchšia pomocou prstov alebo s využitím stylusu.

Na vrchnej časti telefónu sa nachádza tlačidlo pre zapnutie / vypnutie displeja. Tým pádom sa uzamkne aj dotykové ovládanie. Dlhším podržaním tlačidla sa telefón vypne. Pred tým ešte overí vypnutie hláškou. Na ľavej strane nájdete dvojicu tlačidiel štandardne určených na reguláciu hlasitosti. Pravá strana je prázdna, pre tlačidlo fotoaparátu sa bohužiaľ miesto nenašlo.

Magnetický stylus so zmyslom pre detail

Magnetický stylus, ktorého miesto je v pravom dolnom rohu, je pôžitkom. Pri jeho vytiahnutí sa automaticky aktivuje displej a rozsvietia klávesy. Ak ho vyberiete počas hovoru, spustí sa program Poznámky, kde si viete narýchlo zapísať dôležité informácie. Táto funkcia sa dá v menu deaktivovať. Kovovo-plastový stylus je pevný a dobre sa drží v ruke. Magnet dokončuje prácu pri jeho zasúvaní. Podobne sú riešené nabíjacie konektory notebookov Apple.

Rýchly procesor, nerozšíriteľná 4 GB pamäť

Srdcom MDA Compact IV je rýchly 528 Mhz procesor Qualcomm. Do výbavy dostalo 128 MB RAM a 256 MB ROM pamäte. Špecialitou je 4 GB interná pamäť, ktorá sa v systéme tvári ako pamäťová karta. Reálne je možné na ukladanie využiť 3800 MB. Je pravdou, že do zariadenia sa už nevošiel slot pre rozšírenie pamäte pamäťovou kartou. 4 GB však pohodlne stačia na uchovanie množstva hudby aj niekoľkých filmov. S pomocou USB kábla sa zobrazí interná 4GB flash pamäť v PC ako samostatný disk. Kopírovanie či mazanie súborov je tak jednoduché a rýchle.

Operačný systém

Operačný systém Windows Mobile 6.1 Professional sa po mnohých predchádzajúcich generáciách všeličomu priučil. Samozrejme, nikdy nedosiahne bleskovú rýchlosť, akú majú niektoré telefóny bez OS. Ponúka však ohromné kvantum možností ukrytých v aplikáciách, programoch a hrách. Tie dokážu váš mobilný telefón premeniť na GPS navigáciu, diktafón, ovládač, internetový prehliadač, prenosný televízor alebo hernú konzolu. Je ho možné konfigurovať podľa vlastnej chuti a mobilní nadšenci si určite prídu na svoje. Aj keď občas vie pekne potrápiť.

Na českej stránke SmartWiki nájdete množstvo trikov a vylepšení, ako si pretvoriť MDA Compact IV / HTC Diamond na svoj obraz.

TouchFLO 3D - revolúcia v dotyku

Samostanú pozornosť si zaslúži nové užívateľské prostredie s názvom TouchFLO 3D. Jeho funkciou je zjednodušiť ovládanie zariadenia cez dotykový displej, či už prstami alebo sylusom. T-Mobile si TouchFLO 3D upravil do vlastných farieb. Tento systém prináša úplne nový rozmer dotykového ovládania a dá sa naň veľmi rýchlo zvyknúť. Vynikajúcou pomôckou je ikonka v pravom hornom rohu, ktorá vyvolá zoznam spustených aplikácii. Môžete tak potom urýchliť chod systému vypnutím nepotrebných programov, alebo skončiť všetky aplikácii jediným kliknutím.

Na základnej spodnej pohyblivej lište sa nachádzajú ikony:

Home (základná obrazovka)

Widgets (malé programy pre zjednodušenie prístupu k webovým službám)

People (fotokontakty ľudí v zozname)

Messages (SMS správy urobené na štýl chatu)

Mail (graficky štýlovo prevedený e-mailový klient)

Music (hudobný prehrávač zobrazujúci obaly albumov)

Web ‘n’ Walk (TV v mobile a prehliadač Opera)

Weather (krásne animované aktuálne počasie sťahované z internetu)

Settings (nastavenia telefónu)

Programs (ikony s možnosťou pridania vlastných programov)

GPS

Poteší aj GPS chip s doplnkovou A-GPS funkciou. Na určenie polohy nepotrebujete, ako je to pri niektorých telefónoch, pripojenie na internet (okrem Google Maps). GPS dokázalo nájsť satelity v pomerne krátkom čase. Pohyb na mape plnej 3D budov s navigačným softvérom iGO8 bol plynulý vďaka rýchlemu procesoru. V telefóne nájdete aplikáciu CoPilot LIVE, ktorá je však bez licencie nepoužiteľná.

Akcelerometer ako sa patrí

Zabudovaný akcelerometer otáča automaticky fotky vo fotogalérii s otočením telefónu. Na využitie celej plochy displeja k prezeraniu snímkov teda stačí len nakloniť telefón o 90 stupňov. Pravá zábava však príde až pri hrách. V telefóne nájdete návykovú hru Teeter. Vďaka nej zistíte, aký citlivý akcelerometer naozaj je. Podstatou hry je dostať guľôčku do správneho otvoru. Terén sa s postupujúcimi levelmi komplikuje. Hra je jednoduchá, no práve tým si získala každého, kto telefón dostal do rúk. Občas bolo však ťažké dostať ho z tých rúk späť. Hry a aplikácie s využitím akcelerometra sa tešia veľkej obľube. Môžete ich nájsť napríklad aj vo fóre XDA Developers.



Hudba a video

Hudba nepatrí k silným stránkam MDA Compact IV. Chýba mu štandardný audio jack pre pripojenie vlastných slúchadiel. Tie, ktoré dostanete v balení sa radia skôr k priemeru a žiadnu extra kvalitu neposkytujú. Hudobný prehrávač v TouchFLO 3D prostredí sa snaží. Graficky vyzerá lákavo, zobrazuje fotky albumov, a jemne napodobňuje v rozdelení skladieb iPhone. Pripadal nám však dosť nepraktický. No aplikácií na prehrávanie hudby je pre Windows Mobile viac ako dosť. Napríklad PocketMusic.

MDA Compact IV však exceluje v oblasti prehrávania videa. Stiahnuté seriály alebo filmy o veľkosti 500 MB bez potreby konvertovania alebo zmenšovania prehráva plynulo, takmer bez seknutia. Na VGA displeji je ich sledovanie doslova zážitkom. Populárnym programom na prehrávanie videa (keďže štandardný Windows Media Player toho veľa nezvláda) je CorePlayer.

Fotoaparát

3,2 megapixelový fotoaparát fotí dobre na svetle, o niečo horšie je to už s fotkami v interiéroch. K dispozícii je dôležitý autofokus. Zaostovanie sa vykonáva jemným priložením prsta na okrúhle dotykové potvrdzovacie tlačidlo. Po jeho stlačení sa fotografia zachytí. Pre osvetľovaciu diódu sa miesto nenašlo. Fotky vyzerajú na jemnom displeji telefónu výborne.

Akcelerometer pomáha s otáčaním a využívaním celej plochy displeja. Zoom fotiek je efektne riešený. Pri prezeraní fotografií zatočíte prstom v smere hodinových ručičiek, priamo po displeji alebo okolo okrúhleho potvrdzovacieho tlačidla, a fotka za priblíži. Oddiaľovanie sa deje točením proti smeru hodinových ručičiek. Dlhším zatlačením na displej je potom možné posúvať sa po priblíženej fotografii. Video dosahuje priemernú až podpriemernú kvalitu.

Internet

Mobilný internet sa dostáva do popredia stále viac. MDA Compact je na mobilnú internetovú budúcnosť dokonale pripravené. Okrem zabudovaného Wi-Fi ponúka dátové prenosy cez HSDPA do rýchlosti až 7.2 Mbps. To už pohodlne stačí aj na prenos hlasu napríklad cez Skype, čo znamená telefonovanie zadarmo (platíte len za prenesené dáta).

Na prezeranie internetu sme používali zo začiatku Operu Mobile. Nakoniec však vyhrala jednoduchšia, ale omnoho rýchlejšia Opera Mini. S jej pomocou sa dajú prezerať takmer všetky webové stránky. V populárnom Gmaile môžete cez Operu Mini dokonca posielať emaily s prílohami, ktoré máte uložené v telefóne.

Mobilná kancelária

Stiahnuté Office dokumenty je možné prezerať a dokonca aj editovať vďaka aplikáciám Excel, OneNote, Powerpoint a Word Mobile. Všetky dostanete zadarmo v základnom balíku. V telefóne sa okrem Office balíku a množstva ďalšej predinštalovanej softvérovej výbavy nachádza aj YouTube player. Máte tak k dispozícii tisíce videí na spestrenie voľného času.

Výdrž

Výdrž batérie závisí na využívaných funkciách. So zapnutým Wi-Fi, pri surfovaní internetu a počúvaní hudby na pozadí, nie je problém vybiť baterku aj dvakrát za deň. Pri bežnom používaní vydrží telefón na jedno nabitie do dvoch dní. Cenný trik ako si výdrž telefónu predĺžiť, ktorý aj naozaj funguje, je vypnutie automatickej korekcie podsvietenia (Settings/System/Power/Backlight). Jednoducho si nastavte jas displeja na určitú pevnú úroveň, napríklad na polovicu a ušetríte tak energiu, ktorú by spotreboval svetelný senzor.

MDA Compact IV je zariadenie, ktoré konečne dokáže sprístupniť výhody operačného systému Windows Mobile širokému okruhu užívateľov. V kompaktnom tele s kvalitným vyhotovením ponúka špičkovú výbavu: prvotriedny VGA displej, revolučné TouchFLO 3D ovládanie, množstvo užitočných, praktických i oddychových aplikácii zadarmo priamo v telefóne, akcelerometer, GPS, Wi-Fi alebo rýchle HSDPA. Menej kvalitné tlačidlá či absencia pamäťových kariet môžu niekomu prekážať. MDA Compact IV si taktiež vyžaduje čas, kým si ho upravíte na svoj obraz, doinštalujete potrebné aplikácie a naučíte sa pracovať so všetkými funkciami, ktoré ponúkA. No ak si naň raz zvyknete, prirastie vám k srdcu a všetky menšie nedokonalosti mu s radosťou odpustíte.