Deus Ex 3 - svet v rukách vyvolených

Niektoré herné tituly sú v spomienkach hráčov zapísané zlatým písmom. Priniesli zážitok natoľko odlišný od stredného prúdu videohier určeného pre masy, že zaujali nielen spracovaním, ale aj svojim vnútrom: zaujímavým príbehom, chytľavou atmosférou, vďaka

23. dec 2008 o 10:06 Ján Kordoš

ktorej ste sa ponorili do hlbokého oceánu zážitkov. Keďže viete, o ktorom pokračovaní bude dnes reč, viete ktorej hry sa kultový status týka. Ak ste koncom minulého storočia (hra dorazila na trh v roku 2000) nepostrehli vydania hry Deus Ex, zrejme ste o hry nejavili ani ten najmenší záujem. Titul, ktorý je považovaný za životné dielo Warrena Spectora, dokázal hráčom priniesť doslova filmový zážitok. Len z rozdielom, že práve vy ste si zvolili cestu vpred – nebola nalinkovaná vývojármi, len doplnená o filmové zvraty, no ako ste sa k nim prepracovali, záležalo výhradne na vás.

Začneme však príbehom – prvý diel sa odohrával nie až v tak ďalekej budúcnosti. V časoch, kedy sa mechanické protézy a implantáty stávali súčasťou bežného života. Lenže dokonalosť ľudskej rasy bola zahnaná do kúta nepríjemnou epidémiou, ktorej výsledkom boli ľudia zomierajúci na uliciach, strach pred neznámou chorobou a chaos rozvracajúci myšlienku ľudí na vrchole potravinového reťazca. Napokon však múdre hlavy našli liek, avšak ľudia majú zrejme dar od boha: veľmi radi sa správajú ako svine. Liek existuje, no nemôže sa dostať do rúk len tak kdekomu. Chceš prežiť? Tak zaplať, ľudský červík! Obetuj všetko čo máš, len aby si viedol svoj úbohý život. Nechaj veľké korporácie, nech ťa vlastnia, pretože ty, prostá a krehká ľudská schránka nestojíš ani za povzdychnutie.



Veľmi dobre napísaný príbeh s podporou konšpiračných teórií a postupným rozvojom jednotlivých postáv, z ktorých málokomu ste mohli veriť – a ak ste aj uverili, behom okamihu ste mohli dopadnúť tvrdo na hubu – to všetko bolo až nepríjemne návykové. Pokračovanie Invisible War sa presunulo ešte viac do sci-fi roviny, lenže vývojom súčasne viacerých verzií a zameranie sa na konzolový trh spravili z druhého dielu len mierne nadpriemerný prídavok, ktorý úrovne svojho predchodcu ani náhodou nedosahoval. Povedzme si úprimne, podarilo by sa to málokomu a vývojári z vtedajšieho Ion Stormu si nemohli dovoliť vydať pod krachujúcim Eidosom (ktorého krach z časti zapríčinil práve Ion Storm, avšak pobočka, ktorej šéfoval známy to „bitch-maker“ Romero) len ďalší diel, ktorý by sa držal rovnakých reálií. Muselo sa vyjsť v ústrety masám a tie boli, sú a aj budú zamerané skôr na akciu ako RPG prvky.

Tretí diel, nazvaný jednoducho Deus Ex 3 sa objavil nečakane. Stále krachujúci Eidos (možno je len trochu bližšie exitusu, ale toto tvrdenie prenecháme na slovo vzatým analytikom) omylom vypustil informáciu o tom, že montrealské štúdio Eidosu pracuje na pokračovaní kultového projektu, ktorým nie je nič iné ako práve Deus Ex 3. V Montreale je sústredených hneď niekoľko pobočiek veľkých herných gigantov a všetky sú považované za jednotky na hernom trhu. Tá z Eidosu je... povedzme si to na rovinu: mierne neskúsená a preto máme spočiatku skôr obavy a strach z informácie, že Deus Ex 3 majú mať na starostí práve títo ľudia. Ako jednotlivci síce pracovali na viacerých známych projektoch, veď poprichádzali do Eidosu z konkurencie, avšak sami, ako fungujúci tím zatiaľ nič nevytvorili. A prečo ten strach a obavy? Tvorcovia totiž bez akejkoľvek pretvárky hovoria, že Deus Ex 3 bude hrou akčnejšou, bude hrou orientovanou na širokú verejnosť. Síce chcú, ako radi v rozhovoroch propagujú, zachovať pôvodného ducha, musíme byť ostražití. ŽIadny Warren Spector, žiadny Harvey Smith.

Niekto už len z princípu nadával na Fallout 3 (nebolo to izometrické, nebolo to od Interplayu a podobne) a je to jeho vec. Na každej hre, tobôž na pokračovaní legendy, sa dajú nájsť chyby vždy a haniť ju len z dôvodu, že to nie je to, čím bývalo, je bezpredmetné. Doba postupuje, ľudia sa menia a neustále chcú iné hry. Deus Ex 3 na tom bude podobne, len v jeho neprospech hovorí fakt, že vývojom sa zaoberajú pomerne neznámi vývojári.

Dobre, predloha a naše tajné obavy nikoho zaujímať nemusia, poďme sa pozrieť na fakty. Ako už bolo s príchodom prvého, nič nehovoriaceho teaseru propagované, tretí diel sa bude odohrávať ešte pred prvým dobrodružstvom, konkrétne v roku 2027. Tento krok musíme pochváliť, pretože dvojka išla možno až príliš do sci-fi. Deus Ex 3 nás privedie na úplný začiatok cesty a je len prínosom, že príbeh nového dielu majú na starosti ľudia, ktorí mali pod palcom aj predošlé zápletky. Hlavným hrdinom je Adam Jensen, zamestnaný ako ochranka v spoločnosti Sarif, ktorá sa špecializuje na vývoj biomateriálov a biotechnológií. Technológia implantátov má do nanoobjektov, ktoré sú v ľudskom tele neviditeľné, ešte poriadne ďaleko a nadnárodná organizácia sa špecializuje na vývoj špeciálnych mechanických častí tela. Tie nielenže rapídne zvyšujú ľudské vlastnosti, ale svojim majiteľom dávajú možnosť používať schopnosti pre ľudského jedinca dovtedy nevídané. Otázka dokonalého človeka začína jemne rezonovať.

Kto hral Bioshock, tak určite nám dá za pravdu, že medzi vylepšenými časťami tela a zohavením ľudskej dôstojnosti a ľudskosti ako takej, je len veľmi tenká hranica. Bioshock je v tomto prípade možno až nádherným príkladom a porovnávaniu s Deus Ex 3 sa zrejme ťažko vyhneme. Bioshock ponúkal úchvatný art deco štýl, ukázal nám utopistické myšlienky Andrewa Ryana v jeho podmorskom kráľovstve Rapture City, nechal nás pocítiť účinky plazmidov – a Deus Ex 3 na rozdiel oslavovaného projektu, ktorý sa odohrával v 60.rokoch minulého storočia, proste ukáže budúcnosť, ktorá dokonca ani v skutočnosti nie je až tak vzdialená. Špeciálne protézy používané vojakmi sa stávajú bežnou súčasťou a niektoré dokonca umožňujú ich majiteľom podávať lepšie výkony, než so zdravou končatinou.

Aj keď ani droga v Bioshocku nemusí mať k Deus Ex 3 až tak ďaleko – ako vieme, prvý diel začínal práve rozsiahlou epidémiou, tretí diel ponúka zrod implantátov a spoločnosť rozdelenú na dva tábory: technologicky poznačených a čistých ľudí. Čo ak sa všetko napokon zvrtlo tak, že nákaza bola vyvolaná umelo a vyústilo to práve do začiatku jednotky? Nechajme sa prekvapiť, hádať môžeme do súdneho dňa. Svedčí to však o tom, že príbeh nebude odfláknutou časťou hry. Adam Jensen pracuje ako ochranka v Sarife a keďže konkurencia na novovzniknutom trhu je pomerne silná, peniaze točiace sa v tomto kolotoči presahujú dokonca aj neskromný slovenský rozpočet na budúci rok. V jednu romantickú noc prepadne Sarif špeciálna jednotka, ničiaca všetko vybavenie organizácie. Adam Jensen im v šialenom likvidovaní preparátov, poznámok, pokusov a všetkého vybavenia nezabráni, no nechce nechať všetko len tak a rozhodne sa prísť všetkému na koreň.

Hrdinské správanie však nebude vytvorené v tradičnom „zachránim svet, polovicu princeznej“ štýle. Do pomerne zaujímavého gulášu sa pridajú konšpiračné teórie, politické spiknutie na najvyšších miestach, paranoja – všetko to, čo už dobre poznáme z predošlého dielu bude zaručene fungovať aj tu. Zápletka ako taká zaujímavá je a skutočne sa na ňu tešíme, na odhaľovanie budeme mať dostatok času, navyše sa znovu počíta s rôznymi ukončeniami hry. Ani tentoraz síce nebudeme smerovanie k záveru formovať v priebehu hrania, ale si finálnym rozhodnutím vyberieme ukončenie. Ako vývojári potvrdili, v prípade vytvárania rôznych ciest príbehu by prácu na projekte jednoducho nezvládli, a preto im je pripísané k dobru, že si vedome na svoje plecia neberú toho viac, ako by mohli zvládnuť.

Ako sme už spomenuli, nanoimplantáty sa nekonajú, žiadne miniatúrne vylepšovanie vlastného tela, lež napríklad náhradná ruka so špeciálnymi vlastnosťami, ktorá vám umožní aktivovať smrtiace stlačenie. Na podobnom princípe budú založené všetky upgrady vlastného tela. Nepočíta sa so zbieraním skúseností a postupným rozdeľovaním bodov do jednotlivých vlastností či postupné odomykanie si špeciálnych schopností. Máte čosi k dispozícii a je len na vás, či technické úpravy využijete alebo nie. Veríme, že vplyv na vašu ľudskosť bude omnoho dôraznejší ako v prípade Space Siege. V odľahčenom duchu sa bude niesť celé hranie. Pri hraní z vlastného pohľadu v RPG tituloch nezáležalo na presnosti mušky. Hrdina musel zbraň ovládať a ani po namierení na gebuľu zeleného slizu ju trafiť nemusel, pretože nemal dostatočný skill. V Deus Ex 3 to bude inak: namierite presne, tak aj presne trafíte. Kam sa teda podeli RPG prvky? Tie by sa mali dostaviť výhradne v možnosti zlepšovania ako hrdinu, tak aj používaných zbraní.

Začínate istotne vnímať, že akčných pasáží si užijeme neúrekom a Deus Ex 3 sa od predchodcov zmení na bohapustú režbu. Úplne tak to samozrejme nebude, no ak fanúšikovia prskali síru pri Falloute 3 a jeho akčnejšiemu rádiusu, v prípade Deus Ex 3 (možno je to len náhoda, ale tretie diely zvyknú naštvať fanúšikov sérií: okrem spomínaného Falloutu 3 aj Red Alert 3, Commandos 3, Call of Duty 3...) budú neveriaco prevracať očami. Takže žiadne štatistiky, žiadne more RPG tabuliek.

Tešiť sa môžeme aspoň na to, že zostal pestrý výber hrateľných možností. Niekto vezme do rúk zbraň a na úplný koniec sa jednoducho prestrieľa a nechá za sebou more mŕtvol. Iný hráč sa radšej zakráda v tieňoch a bude potichu a nevidený poťahovať nitky osudu. Mordovaniu sa zrejme nevyhne ani on, no pôjde o ataky zo zálohy, tiché „klofnutia po hlave“ v štýle stealth akcií. Tomu zodpovedajú aj vylepšenia. Akčne založený hráč dokáže využívať silnejšie zbrane, ktoré adekvátne vylepší (poznáte to: dostrel, zásobník, iný typ munície, zoom, účinnosť...). Nenápadný sliedič si zakúpi špeciálne oko, pomocou ktorého uvidí nepriateľov aj cez steny. Tieto možnosti sa dajú dokonca kombinovať a výsledok, hoc nevyzerá veľmi „RPG like“, efektom sa nebráni. Zameriate sa pomocou špeciálnej schopnosti na nepriateľa za stenou, vylepšenou päsťou prerazíte betónovú zábranu, chytíte vyplašenú postavu pod krk a poriadne mu otrieskate hlavu o stenu.

Okrem týchto dvoch ciest postupu sa budete môcť venovať hackingu (nabúravanie sa nielen do systémov, napríklad kamerových obvodov, ktoré tak nezachytia váš pohyb) či dialógom. Pestovanie si daru reči vám často pomôže tým, že sa z problému jednoducho vykecáte alebo pomocou gestikulácie druhej postavy uvidíte, či náhodou neklame. Vyzerá to určite zaujímavo, no radšej si počkajme ako to bude zapracované do praxe. Nechceme totiž zažiť sklamanie: a stále je pravdepodobné, že tieto dve bočné cestičky budú úplne zatlačené do pozadia.

Stále by to však mal byť svet Deus Exu tak ako ho poznáme. Otvorený, obrovský, rozsiahly, ponúkajúci more ciest, kde každá akcia vyvolá reakciu okolia. Každá vaša voľba bude mať následok, ktorý vám buď zahrá do karát alebo spraví hranie náročnejšie. Možnosti voľby zostanú zachované, len to podľa prvého predstavenie vyzerá na skôr akčnú hru ako RPG projekt. Možno sme mierne sklamaní, ale stále sa tešíme. Zároveň však aj nesmierne obávame, pretože hranica medzi prepadákom a akceptovaným pokračovaním je tentoraz tenšia než sádrokartónové steny niektorých ubikácií.

