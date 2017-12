NASA hľadá gumové kačičky, ktoré vypustila do ľadovca

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vypustil v septembri na povrch ľadovca v Grónsku 90 gumových kačičiek.

22. dec 2008 o 16:00 ČTK

SAN FRANCISCO.

S ich pomocou chce podľa webových stránok BBC zistiť, ako voda z povrchu roztápajúceho sa ľadovca pretečie až naspodok k jeho základni. Úrad dúfal, že kačičky preplávajú kanály pod ľadovcami a doputujú až do mora,

hračky sa však doteraz nikde neobjavili.

Pokus robí vedec z NASA a expert na robotiku Alberto Behar. Študuje valcovité trhliny, tzv. ľadovcové mlyny, ktoré sa objavujú na povrchu grónskeho ľadovca. Tieto diery môžu odčerpávať obrovské množstvo vody, ktorá sa v letných mesiacoch usádza na povrchu ľadu. Vedci by radi vedeli, ako a do akej miery sa táto voda podieľa na kĺzavosti spodnej časti ľadovca, ktorý sa potom pohybuje rýchlejšie smerom do mora.

"Zatiaľ o nich však nemáme žiadne správy. Ak niekto nejakú z nich nájde, bude to pre nás obrovský prielom," hovorí Behar, ktorý na pokusné kačičky nechal napísať svoju e-mailovú adresu.

Behar sa snaží vyvinúť prístroj na skúmanie ľadovcových mlynov, ktorý by sa mohol pohybovať vnútri vodopádov. Už predtým ich skúmal pomocou kamery zavesené na povraze a techniky postupne zdokonaľoval, aby sa prístroj

mohol lepšie pohybovať vo vode. "Prišli sme na to, že ľadovcové mlyny sú zložité. Nie sú to len diery na dno ľadovca. Vytvárajú zložité ramená, ktoré sa pohybujú na všetky strany," povedal BBC.

Aj niekoľko kačičiek, ktoré by sa vynorili na voľnom mori, by vedcom poskytlo kľúč k otázke, čo sa deje pod ľadovcami. V ďalekej budúcnosti by NASA mohla umiestniť podobných prieskumníkov na povrch ľadových mesiacov, ktoré sa nachádzajú na vnútronom okraji slnečnej sústavy a na ktorých sa vyskytujú ľadovcové oceány.