V Electronic Arts sa hromadne prepúšťa

22. dec 2008 o 15:07 Ján Kordoš

Celkovo však bude musieť Electronic Arts prepustiť približne 10% svojich zamestnancov, čo činí približne tisíc ľudí, ktorí stratia svoju prácu. Taktiež sa viaceré satelitné štúdia zoskupia do väčších celkov. Ako sme už nedávno spomínali, Electronic Arts v tento rok príliš nebodovali, hoci priniesli hneď niekoľko nových značiek, pripravili niekoľko noviniek, stále to nestačilo. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si musia v EA začať uťahovať opasky. Postihlo to niekoľko neoznámených (alebo dlhšie nepropagovaných) projektov, ktoré boli jednoducho zrušené.

Zdroj: Shacknews