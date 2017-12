Archeologické výskumy pri výstavbe cesty sľubujú nálezy

Zaujímavé nálezy si sľubujú archeológovia od záchranných výskumov na trase budúcej rýchlostnej komunikácie R1 v širšom okolí Nitry.

22. dec 2008 o 14:15 SITA

NITRA. Podľa sond zistili hneď niekoľko veľmi dôležitých lokalít. Ako agentúru SITA informoval riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre Matej Ruttkay, patrí k nim Mikov dvor juhovýchodne od Nitry, kde je okrem veľkomoravskej osady osídlenie takmer zo všetkých období praveku a včasnej doby dejinnej. Ďalšie dve polykultúrne náleziská sú pri Beladiciach a Veľkých Chrašťanoch. Stredoveké pohrebisko sa už podarilo nájsť v Čiernych Kľačanoch pri Zlatých Moravciach, v Tesárskych Mlyňanoch zas germánske a stredoveké osady a nálezy z doby kamennej.

„Výskum máme dokončiť do konca roka. My sa snažíme predĺžiť naše termíny, ideálne do konca marca alebo apríla,“ povedal Ruttkay. Všetko bude závisieť od toho, či sa podarí začať stavať cestu podľa pôvodného plánu.

Pri záchrannom výskume v Čiernych Kľačanoch našli archeológovia stredoveké pohrebisko z 11. storočia s niekoľkými desiatkami hrobov. V hroboch objavili súčasti odevu, železný nožík, keramiku, bronzové prstienky, náušnice, sklenené a kostené koráliky. Našli sa aj mince z čias uhorských kráľov Šalamúna a Ondreja I., teda z druhej polovice 11. storočia. Je to pohrebisko pospolitého ľudu, pochovaní sú tu muži, ženy aj deti.

Ďalší veľký výskum bude aj v blízkosti Čiernych Kľačian, kde pôjde rýchlostná komunikácia zhruba sto metrov od miesta, kde sa v roku 1974 našla vzácna pyxida, teda škatuľka s vekom zo slonovinovej kosti. Je na nej rovnoramenný kríž a podľa niektorých bádateľov ju k nám priniesli Cyril a Metod. Výskum bude hradiť Archeologický ústav SAV z peňazí od štátu, určených na systematický výskum. Rozbehnúť by sa mal na jar. „Verím, že sa nám podarí nájsť aj nejaké hroby, ktoré by osvetlili spôsob prinesenia pyxidy na Slovensko. Pôvod má v Byzancii v piatom storočí, ale ako sa dostala k nám, nikto nevie,“ povedal Ruttkay.