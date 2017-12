Poistka sa dá uzavrieť i elektronicky

Poistiť sa dá niekoľkými spôsobmi. Okrem formy úhrady sa zaujímajte aj o to, odkedy poistka platí.

22. dec 2008 o 0:00 (den)

1. Osobne v poisťovni Najstarší spôsob, ktorý sa však nie vždy dá využiť. Ak áno, jeho výhodou je, že na mieste v poisťovni uhradíte sumu za poistenie. Nevýhodou tejto formy je, že pri rýchlych rozhodnutiach vycestovať nemusíte mať poisťovňu počas cesty na dosah.

2.Telefonátom z domu Túto možnosť ponúkajú takmer všetky poisťovne. Ak chcete poistenie z Wüstenrotu, mali by ste volať 02/33 00 22 00. Allianz – Slovenská poisťovňa má číslo 0800 122, ČSOB poisťovňa call centrum 0850 111 303. Na bezplatnej infolinke Kooperatívy: 0800 120 000 získate informácie o najbližšej pobočke, kde sa dá poistka uzavrieť.

3.On­line cez internet

Všetky poisťovne umožňujú uzavrieť poistku touto formou, často so zľavou. Na internete nájdete poistenie on­ line a z predvolených možností si vyberiete rozsah poistenia, krajinu, do ktorej cestujete, a lehotu platnosti poistky. Doplníte osobné dáta, spôsob platby a formulár odošlete. Poistka zväčša platí od úhrady platby cez internetbanking alebo od dátumu uvedeného v zmluve. Na prelome rokov 2008 a 2009 by ste mali byť opatrní. Prechod na euro môže spôsobiť problémy s úhradou poistného pre odstávky bankových systémov.

4.Poslaním SMS z mobilu Aj počas cesty vlakom či autom sa dá v niektorých poisťovniach poistiť poslaním SMS. Čas, kedy začína poistenie platiť, závisí od poisťovne.

5.V cestovnej kancelárii Ak necestujete individuálne a kúpite si pobyt v cestovnej kancelárii či v agentúre, ponúknu vám k nemu aj poistenie. Ak je vaša predstava krytia rizík či poistného plnenia iná, mali by ste sa pripoistiť.

6.Na staniciči letisku Ak na poistenie zabudnete alebo sa rozhodnete vycestovať v poslednej chvíli, poistiť sa môžete aj v niektorých dôležitých dopravných uzloch, napríklad na staniciach, alebo letiskách.