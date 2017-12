Electronic Arts na Steame bez otravnej DRM ochrany

20. dec 2008 o 12:10 Ján Kordoš

Electronic Arts sa predstaví najprv päticou Spore, Mass Effect, Need for Speed: Undercover, Fifa Manager 2009 a Warhammer Online. Zatiaľ však táto ponuka platí len pre severoamerický trh a my len veríme, že sa EA rozhodne rozšíriť zoznam teritórií aj na Európu. Bola by to rozhodne škoda, pretože medzi ďalšie projekty, ktoré sa čoskoro objavia na Steame pod hlavičkou EA bude patriť Dead Space, Red Alert 3 a Mirror´s Edge (oficiálne vychádza na PC 13.januára).

Dá sa očakávať, že napokon dorazia na Steam aj športové série, kde by mohli byť nové ročníky predávané za nižšie ceny a tým by istotne stúpol ich predaj, pretože by hráči nepovažovali update štatistík a zopár noviniek za okrádanie. Síce sa nás táto správa zatiaľ netýka, ale veríme, že sa pre európsky trh otvoria tituly od EA v najbližšom čase.

Čo sa týka kontroverznej ochrany SecuROM DRM, nemusíte sa obávať. Hry predávané na Steame ju obsahovať nebudú. Otázkou ostáva, či sa táto zmena nejako konkrétne dotkne digitálneho obchodu EA Store.

A ešte taká maličkosť, ktorá zmrazí úsmev všetkým, ktorí si Spore nezakúpili legálne kvôli obmedzovaniu počtu inštalácií – EA ponúka hráčom deaktivačný kľúč, pomocou ktorého dostanete možnosť ďalšej inštalácie, pričom tento postup môžete opakovať viackrát aj bez odinštalovania hry na iných počítačoch. Otravné DRM teda Spore konečne neprzní. Možno ide o reakciu na nepriaznivú štatistiku ohľadom najsťahovanejších titulov z torrentov, kde Spore získalo prvé miesto.

Zdroj: Shacknews, Steam,PR