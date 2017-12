Za nelegálne sťahovanie hudby už súdy nebudú

Rozhodlo o tom predstavenstvo americkej asociácie hudobných nakladateľstiev, ktoré mení stratégiu boja proti nelegálnemu šíreniu hudby internetom. Namiesto toho, aby investovalo energiu do hromadných žalôb, začne tlačiť na poskytovateľov internetu.

20. dec 2008 o 10:54 Milan Gigel

Doposiaľ bolo vznesených približne 35 tisícov žalôb, výsledky súdnych procesov sú však sporné. Straty, ktoré asociácia každoročne vyčísľuje a súdnymi plneniami nenaplnili. Novou zbraňou v boji proti nelegálnemu šíreniu hudby sa majú stať poskytovatelia internetu.

Tí budú sledovať svojich zákazníkov a upozornia na prípady nelegálneho zdieľania hudby. O prešľapoch budú informovať nielen ich, ale aj asociáciu. Trestom za opakované porušovanie pravidiel bude postupné znižovanie priepustnosti pripojenia až po možnosť úplného rozviazania zmluvy. O tom, s ktorými poskytovateľmi asociácia podpísala zmluvy a či plánuje vytvoriť aj centrálny register prehreškov neinformovala.

Nový projekt sa má týkať USA a nemal by zasahovať do osobných práv používateľov. Otázkou zostáva, akú kompenzáciu dostanú poskytovatelia internetu od RIAA za to, že rozviažu zmluvu so svojimi platiacimi klientmi?