Sony Ericsson F305 - užite si hry naplno

Pohybový senzor, perfektné stereo reproduktory, záplava hier a štýlový dizajn, to všetko ponúka novinka z hernej FUN série telefónov od Sony Ericssonu. Model F305 otvára dvere úplne novej generácii telefónov, zameranej výhradne na mobilnú zábavu. Podarilo

19. dec 2008 o 16:48 Marcel Pastír

Sony Ericsson F305 Plusy kvalitné ozvučenie reproduktormi

ergonomické vyhotovenie

štýlový mladistvý dizajn

veľa hier s pohybovým ovládaním

dobre riešený navigačný blok

dobre čitateľný displej Mínusy rovná, jednotliata klávesnica

iba 4 témy, nemožnosť rozšírenia

občasné mrznutie

vŕzgajúci zadný kryt

slabý výkon fotoaparátu

podpriemerná kvalita slúchadiel

Pohybový senzor, perfektné stereo reproduktory, záplava hier a štýlový dizajn, to všetko ponúka novinka z hernej FUN série telefónov od Sony Ericssonu. Model F305 otvára dvere novej generácii, zameranej výhradne na mobilnú zábavu. Podarilo sa mu vykročiť tým správnym smerom?

Záplava hier, ovládanie pohybom, špičkové reproduktory

Základom Sony Ericssonu F305 sú práve hry. Špecialitou je hranie s využitím pohybov – motion gaming. Ak by ste nahliadli do útrob telefónu, zistili by ste, že akcelerometer v skutočnosti nemá. Ide o softvérove riešenie, ktoré využíva výstup zo zabudovaného fotoaparátu. Preto sa nedá očakávať citlivosť ako u iných telefónov typu iPhone, Samsung Omnia alebo HTC Diamond.

V telefóne nájdete 3 hry využívajúce motion gaming: "Bowling", "Bass fishing" a "Jockey". Pri rybárčení napríklad nahadzujete mobilom rovnako ako s udicou.

Ak chytíte rybu, musíte ním myknúť k sebe, aby sa zasekla a potom už stačí len ťahať. Veľmi zaujímavou je hra SIMS 2, simulovaný život virtuálnych postavičiek, ktorá sa do mobilov dostala z PC platformy.

Na karte sa nachádza 50 java titulov rôznych žánrov, medzi inými aj niekoľko 3D hier. Treba ich však predtým ako si ich budete môcť vychutnať ešte nainštalovať. Hrať sa dá aj v režime zobrazenia na šírku.

Vtedy oceníte vhod dvojica tlačidiel nad displejom, pripomínajúcich Sony PSP alebo PlayStation. Zážitky z hier mimochodom pozitívne dotvárajú aj kvalitné stereo reproduktory. Ak ste v tichom prostredí, môžete využiť strereo slúchadlá.

Plochá klávesnica textárov nepoteší

V telefóne sa nachádza 1000-položkový zoznam. Ku každému uloženému kontaktu si môžete uložiť množstvo informácii a taktiež fotografiu alebo vlastné zvonenie. Jednoducho a prakticky je spracovaný aj register hovorov. Nájdete v ňom odchádzajúce, zmeškané, prijaté hovory a všetky spolu, zoradené podľa časovej postupnosti.

Telefón si okrem SMS a MMS správ poradí aj s e-mailami alebo IM klientom. Je to síce pekné, no radosť vám pokazí klávesnica. Jednoliata, nedostatočne členito oddelená, tlačidlá sú príliš blízko pri sebe a v tme svieti so zvláštnym zahmleným efektom.

Pri volaniach a bežnom používaní sa to samozrejme dá prekonať, no pre skupinu ľudí uprednostňujúcich textovú komunikáciu sa tento telefón absolútne nehodí. Čo hodnotím ako hrubú marketingovú chybu, pretože práve mladí ľudia väčšinou patria k v vyznávačom SMS správ.

Prehľadné menu, praktické aplikácie

Stredové navigačné tlačidlo je ergonomické, vyhovujúce sú aj jeho rozmery. Celkovo je tento navigačný prvok výborne spracovaný a rýchly pohyb v menu tak nie je problémom. Telefón reaguje svižne. Nepatrí k najrýchlejším, no nenecháva ani zbytočne dlho čakať na odozvu.

V rámci Organizéra sa v telefóne nachádza jednoduchý alarm, prehľadný kalendár s možnosťou pridávania hlasových poznámok, úlohy, časovač, stopky a kalkulačka. V menu aplikácii nájdete svetový čas s otočným 3D modelom zemegule. Nechýba ani samostatný nahrávač zvuku s 30-sekundovým obmedzením.

Do hudby bude treba zainvestovať

Hudobný prehrávač obsahuje všetko potrebné: shuffle, loop (repeat), pretáčanie (hoci dosť pomalé), ekvalizér aj playlisty. Pridané nové skladby telefón rozozná automaticky. Hlavnou výhodou je možnosť minimalizácie prehrávača, prepínanie skladieb (dlhším pridržaním tlačidla hlasitosti) a upravovanie hlasitosti aj pri zamknutej klávesnici. FM rádio funguje len s pripojenými slúchadlami, ktoré slúžia ako anténa.

Stereo slúchadlá, ktoré dostanete s telefónom v balení však patria k úplne základným typom a kvalita ich reprodukcie sa len ťažko blíži k priemeru. Sony Ericsson však ponúka v doplnkovom príslušenstve slúchadlá (štuple) špičkovej kvality. Majú vynikajúce basy a počúvanie hudby je vďaka nim radosťou.

V telefóne nájdete aj špeciálnu službu, ktorú Sony Ericsson poskytuje zdarma. Ide o funkciu TrackID. Podmienkou je mať aktivovaný dátový program. Do aplikácie sa nahrá krátky úryvok piesne z rádia alebo iného zvukového zdroja. Tá ho pošle na špeciálny server, ktorý (ak sa skladba nachádza v databáze) identifikuje nahrávku a zašle vám názov skladby, interpreta a albumu.

Rýchly fotoaparát s dvoma megapixelmi

Fotoaparát má pridelené vlastné tlačidlo na pravej bočnej strane. Fotiť je možné pri otvorenom ako aj zavretom telefóne. Fotografie sú síce len 2-megapixelové, čo je v ére súčasných fotomobilov pomerne málo. Na zachytenie okamžiku to však postačí. Praktické a potešujúce je, že fotoaparát sa spustí takmer okamžite po zatlačení príslušného tlačidla. Pri nečakaných momentoch, na ktoré su fotoaparáty v mobiloch najlepšie, je rýchlosť spustenia rozhodnujúca. K dispozícii je 2,5-násobný digitálny zoom. Kvalita videa je slabá, postačujúca akurát tak pri prehrávaní na displeji telefónu.

Zaujímavosťou v nastaveniach fotoaparátu bola položka Light (On / Off). Zaujímavé je to najmä preto, že telefón žiadne svetlo ani prisvetľovaciu diódu nemá. Pri nastavení Light On sa paradoxne svetlosť fotografie značne znížila.

Telefón pridáva najnovšie fotografie na spodok zoznamu pri prezeraní v menu, čo nie je veľmi praktické. Šikovným riešením na rýchle prezeranie fotografií je dvojica tlačidiel nad displejom. Po stlačení na základnej obrazovke vyvolá „krúžok“ prvý obrázok vo fotogalérii a „X-ko“ zasa fotoalbum so všetkými obrázkami na pamäťovej karte a v telefóne zároveň.

Výdrž batérie je štandardná až jemne nadpriemerná. Telefón je potrebné pri bežnom používaní nabíjať raz za 2 až 3 dni.

Technické parametre





Displej: 176 x 220, 2 palce

Pamäť: 10 MB internej, M2 do 4GB

Fotoaparát: 2 mpx, video 176x144

Konektivita: Bluetooth (A2DP), USB

Siete: GSM Quad Band, EDGE

Výdrž: 8 hodín hovoru, 400 h pohot.

Aj napriek čudesnej klávesnici, zlej v každom smere, ide o vydarený telefón s osobitným štýlom, ktorý si svojich priaznivcov určite nájde. A to najmä medzi mladou generáciou, ktorá hľadá v mobile predovšetkým rozptýlenie bez zbytočnej komplikovanosti. S investíciou do kvalitných slúchadiel (SE ponúka v doplnkovom príslušenstve špičkové kúsky) a väčšej pamäťovej karty, získate naviac použiteľný MP3 prehrávač. Momentálne sa Sony Ericsson F305 predáva v cene zhruba 4 500 Sk. Zlacnenie pod hranicu štyroch tisíc by mu v predvianočnom konkurenčnom boji určite pomohlo.