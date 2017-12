Vývojárske štúdio Free Radical ide do konkurzu

19. dec 2008 o 12:37 Ján Kordoš

Z Notthingamu prišla nečakaná správa o vývojárskom štúdiu Free Radical Design, ktoré sa naposledy uviedlo nie príliš podarenou a biedne predávanou strieľačkou Haze pre Playstation 3. Podľa oficiálneho prehlásenia je spoločnosť v konkurznom konaní a v najbližších dňoch sa rozhodne o jej osude. V konečnom dôsledku to znamená, že takmer dve stovky vývojárov stratí svoje miesto a štúdio bude rozpustené. Free Radical Designs momentálne pracovalo na ďalšom dobrodružstve zo série TimeSplitters, no to nebude zrejme nikdy dokončené.

Projekt Battlefront III bol prednedávnom prevzatí inou vývojárskou spoločnosťou, britským Rebellionom, kde vývoj pokračuje. Definitívny koniec teda príde onedlho, no výsledok sa dá predpovedať už teraz. Je to rozhodne škoda, ale vo Free Radical Design si za to môžu sami. Pomerne finančne náročný vývoj Haze sa napokon pretavil v ten najhorší záver. Brány štúdia zatvorené ešte nie sú, no bankrot ho neminie.

Zdroj: Shacknews