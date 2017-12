Take Two po dlhom čase boduje vďaka úspechu Grand Theft Auta 4

19. dec 2008 o 12:09 Ján Kordoš

Take Two sa pohybuje v čiernych číslach so ziskom 97.1 milióna amerických dolárov a dopomohlo im k tomu hlavne pokračovanie úspešnej akčnej hry Grand Theft Auto. To dokonca s tržbami 710 miliónov dolárov tvorilo približne 60% z celkového obratu, ktorý bol za rok 2008 bol vyčíslený na 1.5 miliardy amerických dolárov. Nie je teda pochýb o tom, že vývojári z Rockstaru sú tým, čo drží Take Two nad vodou. Okrem tohto úspešného projektu zabodoval herný vydavateľ napríklad aj Bioshockom.

Dôležité však je, čo nám Take Two ponúkne v novom roku a podľa zbežného pohľadu to vyzerá na veľmi dobrú úrodu, z ktorej budeme mať radosť. Okrem rozširujúcich prídavkov k spomínanému Grand Theft Autu 4 je line-up spoločnosti nabitý ďalšími silnými značkami. Medzi horúcich kandidátov na hru budúceho roku bude totiž určite patriť Mafia 2, Bioshock 2, Borderlands alebo handheldová verzia GTA: Chinatown Wars pre Nintendo DS. Taktiež začínajú na povrch presakovať informácie o L.A. Noire , pomerne dlhú dobu vyvíjanej akčnej hre, ktorá by sa mala stihnúť objaviť do konca roku 2009. Take Two sa nesnaží bodovať kvantitou, ale kvalitou.

