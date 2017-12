Prejde Electronic Arts na digitálnu distribúciu hier cez Steam?

18. dec 2008 o 8:45 Ján Kordoš

Podľa udalostí z posledných mesiacov však bude musieť brať Electronic Arts digitálnu distribúciu omnoho vážnejšie a začať sa jej širšie venovať. Jednou z možností však je, že sa napokon Electronic Arts vzdá vlastného kanálu na distribúciu hier a pridá sa k Steamu. Niektoré zdroje totiž uvádzajú, že sa na Steame objaví titul Spore a v prípade úspechu by ho mohli nasledovať i ďalšie.

Na digitálne zakúpené tituly by sa podľa všetkého nevzťahovali agresívne DRM (Digital Rights Managment), ktoré obmedzovali počet inštalácií práve z dôvodu predávania používaných hier do bazárov, z ktorých samotní tvorcovia a distribútor nemajú nič. V prípade digitálneho sťahovania hier by tento problém nehrozil. Zatiaľ nejde o overenú informáciu, no zdá sa, že Electronic Arts bude musieť konať čo najrýchlejšie, aby stihlo naskočiť na rozbehnutý vlak.

Stačí sa pozrieť na Steam a ponúkané portfólio hier a každému je zrejmé, že práve tadiaľto vedie cesta distribúcie herných titulov. Electronic Arts má so spoločnosťou Valve, ktorá je zodpovedná za Steam, veľmi dobré skúsenosti. Nedávno vydali krabicovú verziu ich projektu Left 4 Dead a spoluprácu si pochvaľujú obe strany. Akčná strieľačka Crysis i s datadiskom, ktoré EA vydávalo (tvorcami sú vývojári z Cryteku), na Steame už dlhšiu dobu je, no projekt priamo od EA zatiaľ nie. Možno sa to v blízkej budúcnosti zmení.

Zdroj: Kotaku