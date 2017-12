Takmer polovica žien by uprednostnila internet pred sexom

Takmer polovica žien (46 percent) a asi tretina mužov (30 percent) by sa radšej vzdala sexu na dva týždne, ako by mala zostať rovnaké obdobie bez pripojenia na internet. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v novembri v Spojených štátoch amerických realizovala s

18. dec 2008 o 9:00 (sita)

Internet pred sexom by uprednostnilo 49 percent žien vo veku od 18 do 34 rokov a 52 percent žien od 35 do 44 rokov. Z mužov od 18 do 34 rokov to bolo 39 percent opýtaných. Pri hodnotení vecí, bez ktorých ľudia nemôžu žiť, získal internet najvyššie hodnotenie a umiestnil sa pred predplatným káblovej televízie, večerou v meste, nakupovaním oblečenia a členstvom v posilňovni. Internet vyhral aj pomyselné súperenie s televíziou. Väčšina opýtaných by sa radšej vzdala pozerania televízie na dva týždne ako internetového pripojenia na sedem dní. Až 91 percent ľudí si myslí, že internet im zlepšil minimálne jeden aspekt života. Takmer 80 percent ľudí uviedlo, že sa zlepšil ich kontakt s priateľmi a rodinou a 58 percent opýtaných si myslí, že vďaka internetovému pripojeniu dokážu efektívnejšie nakupovať. Opýtaní ocenili aj lepšie spravovanie svojich financií vďaka internetbankingu.