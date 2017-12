Hry prenikajú aj na iPhone, spoločnosť Konami odhalila nové projekty

18. dec 2008 o 8:07 Ján Kordoš

Už dávnejšie sme vedeli o iPhone verzii akčnej hry s prvkami stratégie, Brothers in Arms, avšak netušili sme, že ju tak skoro doplní kultové Metal Gear Solid. Zatiaľ vieme len toľko, že táto tichá, zakrádacia akcia bude ovládaná pomocou dotykovej obrazovky, preberie 8 úrovní zo štvrtého dielu (ďalšie budú dodávané priebežne), ktorý bol v tento rok uvedený na Playstation 3.

Verzia pre iPhone by sa mala na trhu objaviť začiatkom budúceho roku, no to nie je všetko, čo Konami plánuje. Majitelia technologických hračiek od Apple si budú môcť vychutnať aj iné tituly od Konami ako napríklad Silent Hill: The Escape, Frogger alebo DanceDanceRevolution S Lite.

Svojou troškou sa k rozšíreniu hier na iPhone prispela aj spoločnosť Electronic Arts, ktoré vydalo SimCity pre túto platformu. Podobne ako v ostatných dieloch tejto série, aj na iPhone pôjde o simuláciu výstavby mesta, pričom podľa obrázkov môžeme SimCity (iPhone) porovnávať s druhým dielom SimCity 2000. Obsahom hry bude klasické budovanie jednotlivých zón (residental, industrial, commercial), elektrární, nemocníc, policajných a požiarnických staníc, škôl, univerzít, elektrární a mnoho ďalšieho. Na ovládanie dotykovou obrazovkou sa musí tešiť každý stratég.

Zdá sa, že hry sa postupne pretlačia aj na iPhone a práve jeho dotykový displej a technologická vybavenosť by mohla zaujímavou alternatívou k iným handheldom. Hra SimCity sa v Severnej Amerike predáva za desať dolárov, takže ani sumy za tieto projekty nie sú tak závratne vysoké.

Zdroj: Shacknews