Midway vo veľkom prepúšťa, aby sa zachránil pred krachom

17. dec 2008 o 17:59 Ján Kordoš

Austinská pobočka sa naposledy podieľala na neveľmi podarenej strieľačke Blacksite: Area 51, ktorej vývoj bol zdĺhavý a nakoniec nie najlepší. Šéf vývojárskeho tímu, Harvey Smith, dokonca krátko po vydaní hry prehlásil že to všetko stálo za „shit“ a nič poriadne nefungovalo. Následne dostal padáka, no ako sa napokon sa jeho slová potvrdili. Okrem toho pôjde k vode niekoľko projektov, ktoré buď ešte neboli oznámené alebo už zapadli prachom. Žiadny z dôležitých titulov Midwayu (The Wheelman, This is Vegas a bližšie nešpecifikovaná akčná hra) by však nemala táto kríza postihnúť.

Zdroj: Shacknews