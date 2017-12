Microsoft vedel o poškodzovaní diskov Xboxom pred vydaním a nezasiahol

17. dec 2008 o 17:07 Ján Kordoš

O chybe pri čítaní diskov nie najlepšie vyriešenou mechanikou vedia taktiež viacerí majitelia Xboxu 360 svoje. Pri zapnutom Xboxe a spustenou hrou s diskom v mechanike treba okolo konzoly chodiť opatrne, aby nedošlo k žiadnej manipulácii s konzolou – pri akomkoľvek, čo i len menšom pohybe totiž môže dôjsť k poškodeniu disku vo vnútri, ktorý sa doškriabe. Funguje to, ale doma to radšej neskúšajte, iba ak na vlastné náklady. Čo najrýchlejšie vydanie konzoly ešte môže vyjsť Microsoft draho.

Ozval sa totiž jeden z vývojárov konzoly, ktorý mal na starosti práve mechaniku. Hiroo Umeno podal žalobu na Microsoft, pretože o tejto chybe vedel, dokonca boli navrhnuté aj riešenia, avšak ani jednému sa nevenoval a konzolu aj napriek upozorneniam odborníkov vypustil na trh. Prvým riešením bolo zvýšenie magnetickej sily mechaniky, no vzápätí sa vyskytol problém s jej otváraním. Druhá možnosť bola v znížení otáčok mechaniky, čo by však vyústilo v zvýšenie nahrávacích časov, takže ani toto riešenie nepripadalo do úvahy.

To mohlo byť prosté: inštalovanie bezpečnostných nožičiek do mechaniky. Tento nápad stroskotal na neskutočnom predražení hernej konzoly. Výrobná cena by sa totiž zdvihla o približne 50 centov, čo manažment nechcel pripustiť. Bez akéhokoľvek preháňania to bolo hlúpe. S doškriabanými (ale stále funkčnými a čitateľnými) médiami sa stretol istotne každý majiteľ konzoly a niektorí sa rozhodli riešiť tento problém súdnou cestou a koncom apríla podalo na giganta hromadnú sťažnosť. Microsoft reagoval len čiastočne: poškodený disk s hrou vymení, avšak musí ísť o projekt z dielne Microsoftu. Ak teda dôjde k poškodeniu disku s hrou, ktorú nevydával Microsoft, nikto vám vzniknutú škodu nepreplatí.

Je pravdepodobné, že Microsoft napokon utrpí výraznú stratu a radšej mohol investovať 50 centov do každej konzoly a nie si takto kaziť už i tak mierne naštrbený (alebo poškriabaný?) imidž.

