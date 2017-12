Square Enix: Vývoj hier pre Xbox 360 je jednoduchší než na Playstation 3

17. dec 2008 o 16:43 Ján Kordoš

Olej do ohňa prilial Hiroshi Takai v rozhovore pre Oficiálny Xbox Magazín, v ktorom prehlásil, že je nadšený z tvorby hier pre Xbox 360. Podotkol, že vývoj herných titulov je na túto platformu omnoho jednoduchší a im (ako vývojárskemu tímu) sa s na hrách lepšie pracuje práve s konzolami od Microsoftu, než na konkurenčných Playstationoch 3 od Sony. Taktiež si pochvaľuje využívanie Unreal enginu, ktorý Square Enix využije vo viacerých projektoch. Momentálne dokončený projekt The Last Remnant pre Xbox 360 dopadol podľa Takaia výborne a hoci ešte nevie, na vývoji ktorej hry (a tým pádom ani platformy) sa bude podieľať, veľmi rád by uprednostnil vývoj pre Xbox 360.

Krutá rana pre fanúšikov PS3, avšak jednoduchší vývoj pre X360 oproti PS3 potvrdilo v minulosti viacero vývojárov. Isté však je, že sa Square Enix snaží nájsť výraznú podporu u západných hráčov práve vývojom herných titulov na Xbox 360. Medzi exkluzívne projekty pre túto platformu patrí napríklad Infinite Undiscovery a vyvíjaný Star Ocean: The Last Hope.

Zdroj: Kotaku