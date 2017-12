Týždeň vo vede

11. - 17. 12. 2008

18. dec 2008 o 0:00 Zdeňek Urban

Lacnejší palivový článok bez platinových či iných nákladných elektród vyvinul Lin Žuang z Wu-chanskej univerzity (Čína) s kolegami. Namiesto zvyčajnej kyslej má alkalickú polymérovú membránu a využíva striebornú anódu a niklovú katódu. Energetický výkon je zatiaľ priemerný, ale tento článok je prvý krok na sľubnej ceste.Zdroj: PNAS

V náboženskej komunite amišov našla Toni Pollinová z Marylandskej univerzity v Baltimore (USA) s kolegami menšinu s mutáciou, ktorá chráni srdce od dôsledkov stravy s vysokým obsahom tuku. Týka sa génu APOC3, kódujúceho bielkovinu apoC-III.Zdroj: Science

Saturnov mesiac Enceladusje geologicky oveľa zložitejší a aktívnejší, ako sa dosiaľ myslelo na základe pozorovaných gejzírov vodnej pary, ľadu a prachu. Nové zábery sondy Cassini (snímka NASA/JPL) odhalili mnoho povrchových znakov, ktorými podľa tímu Carolyn Porcovej z Ústavu pre kozmické vedy v Boulderi (štát Colorado, USA) pripomína pozemskú doskovú tektoniku, ale orientovanú jediným smerom ako pásový dopravník. Ba hovorí sa o podpovrchovom oceáne ako na Jupiterovom mesiaci Europa.

Kone domáce (Equus caballus) sa dokážu podľa erdžania rozpoznať na diaľku, analogicky tomu, ako my poznávame známych podľa hlasu. Zistil to tím Karen McCombovej zo Sussexskej univerzity v Brightone (Veľká Británia).Zdroj: PNAS

Najviac párení a splodení potomkovdocieľujú najtichšie bizónie samce. Zistila to doktorandka Megan Wymanová z Kalifornskej univerzity v Davise (USA) s kolegami meraním intenzity bizóních hlasových prejavov v sezóne rozmnožovania (na snímke Paula Haverkampa/UC Davis Photography je Megan Wymanová pri sledovaní bizónov v rezervácii Fort Niobrara v Nebraske). Ukázalo sa tiež, že hlasitosť zvukových prejavov nesúvisí s veľkosťou a vekom samcov. Spoluautor údajne bádateľke navrhol, aby článok nazvali: Hovor potichu a maj veľký. Zdroj: Animal Behaviour, University of California at Davis