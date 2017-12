Blizzard zatiaľ hovorí herným konzolám nie

17. dec 2008 o 15:59 Ján Kordoš

Mnoho tvorcov však prechádza minimálne na multiplatformový vývoj pre herné konzoly i PC. Blizzard sa však na konzolový trh príliš neponáhľa a potvrdil to aj Paul Sams z Blizzardu. Doposiaľ totiž Blizzard nikdy netvoril hru, pri ktorej vývoji by si povedali, že by bola výborná aj na konzolách. Keď začínajú tvoriť nový projekt, pri výbere platformy sa zhodnú na tom, že PC je ako cieľová zástavka najlepším a jediným riešením. Ak sa im však bude zdať, že by niektoré nápady mohli fungovať aj na konzolách, istotne sa nebudú brániť, pretože Blizzard má so veľkou trojicou (Sony, Microsoft a Nintendo) veľmi dobré vzťahy a každý z týchto gigantov ich presviedča, aby ukázali svoj talent aj na konzolách. Zatiaľ však z Blizzardu znie rázne nie. Človek však nikdy nevie.

Zdroj: Kotaku