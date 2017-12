Upadajúca séria Need for Speed si dá prestávku

17. dec 2008 o 15:24 Ján Kordoš

Ako výrazný klad však berieme snahu Electronic Arts zefektívniť výrobu, čoho výsledkom je zrušenie vývojárskeho štúdia EA Black Box, ktorému to v poslednom čase jednoducho vôbec nešlo. Úpadok série bol vrcholom, po ktorom prebralo doposiaľ produkované tituly Need for Speed a Skate štúdio EA Burnbaby. V pláne je širšie časové pásmo, v ktorom by ďalšie diely mali vychádzať a je dosť pravdepodobné, že budúci rok sa žiadneho Need for Speed nedočkáme.

O to viac nás potešilo, že na novom Need for Speed by mali pracovať vývojári z Criterionu, ktorí sú známi hlavne vďaka sérii Burnout, ktorá posledným Paradise (na PC vychádza začiatkom budúceho roku) ukázala, ako sa robia hry nielen vizuálne príťažlivé, ale aj neskutočne hrateľné. Rukopis týchto tvorcov – prípadne akákoľvek zmena – by značke Need for Speed prospela. Potrebu rýchlosti máme stále, no z bavoráku sa nám stala dýchavičná Felícia.

Zdroj: Kotaku