EÚ uvažuje o zdanení niektorých služieb cez mobily

Európska komisia (EK) uvažuje o zdanení niektorých služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných telefónov. Tento krok by znamenal vyššie ceny pre spotrebiteľov.

17. dec 2008 o 14:16 SITA

HELSINKI 17. decembra (SITA, Reuters) -

Minulý týždeň EK poslala členským štátom formálny návrh na preradenie niektorých mobilov medzi "multifunkčné zariadenia", čo by znamenalo 14-percentné zdanenie prijímania televízneho vysielania do mobilu a daň 3,7 % za využívanie navigačného systému prostredníctvom mobilného telefónu.

"Európske firmy by čelili ďalšiemu úderu voči ich pôsobeniu v EÚ v čase, v ktorom mnohé bojujú o udržanie ziskovosti vzhľadom na ekonomickú krízu," uviedla vo vyhlásení Európska priemyselná asociácia informačných a komunikačných technológií a spotrebnej elektroniky (EICTA).

Firmy Nokia a Sony Ericsson, ktoré vyrábajú takmer každý druhý mobilný telefón predávaný vo svete, zdanenie ostro odmietajú. "Tieto nové dane by neodvratne viedli k zvýšeniu spotrebiteľských cien v čase, v ktorom všetci bojujeme o udržanie takých nízkych cien, ako je to možné," povedala hovorkyňa firmy Sony Ericsson, ktorá je tretím najväčším výrobcom mobilných telefónov vo svete.

Hovorca Nokie povedal: "Existuje riziko, že pre tento návrh by sa najnovšia technológia stala nedostupná pre európskych spotrebiteľov, pretože by jednoducho zvýšila ceny sofistikovaných mobilných telefónov. Nie je to v nikoho záujme. "Maria Assimakopoulou, hovorkyňa eurokomisára Lászla Kovácsa, ktorý má na starosti daňovú politiku, však povedala, že nijaké rozhodnutie sa ešte nechystá, keďže EK ešte len začína diskusiu s členskými štátmi. "Tieto diskusie prinajmenšom v priebehu najbližších šiestich mesiacoch nebudú ukončené," povedala Assimakopoulou pre agentúru Reuters.