Will Wright pracuje na novom, tajnom projekte

17. dec 2008 o 13:51 Ján Kordoš

My ostatní môžeme prídavky pokojne ignorovať, no nič to nemení na tom, že so samotným vývojom datadiskov nemá Wright nič spoločné. Tak tomu bolo v prípade mora datadiskov k druhým Simsom, na pokračovaní The Sims 3 drží možno už len nostalgický dozor. Po vydaní očakávaného projektu Spore, ktorý bol hráčmi prijatý s nadšením i vlažne, bolo zrejmé, že Wright pracuje na niečom novom. Zatiaľ sa o tom len potichu šuškalo, no v rozhovore pre Joystiq na VGA 2008 povedal, že na novej hre už tvrdo pracuje, avšak nič konkrétne neprezradí.

Zatiaľ je z neho nadšený, ale ako uviedol, samotný vývoj potrvá ešte minimálne tri roky, tak by bolo informovanie o hre zbytočné a oslavné reči sa na nás začnú valiť až v momente, kedy budú mať v Maxise čo predvádzať. Vývojári nechcú spraviť podobnú chybu ako so Spore, keď sa o hlavnej myšlienke vedelo ďaleko dopredu, postupne bola upravovaná a hra aj tak meškala dlhé mesiace. Nech je to akokoľvek, už teraz vieme, že Will Wright príde znovu s niečím hrateľným.

Zdroj: Joystiq