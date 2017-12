Eltrinex HD-1000 – prenosné kino, ktoré zaspalo dobu

Má displej s vysokým rozlíšením, 320-gigabajtový pevný disk a čítačku kariet, ktorá poteší fotografov. Žiaľ, vyhotovením pripomína prehrávač spred niekoľkých rokov a výdrž batérie je zúfalo slabá. Zariadenie, ktoré sme testovali v posledných týždňoch v re

17. dec 2008 o 11:55 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

Eltrinex HD-1000

Parametre TFT LCD 4,3" WVGA

2,5" HDD 320 GB, CF, SD, MS, xD

Formáty: MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, DivX, XviD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Rozhranie USB 2.0, PictBridge

FM Tuner, AV-IN, MIC

Cena: 11900 Sk

Hodnotenie: 2/5

dakcii je plné kompromisov a rozporov. Koho zaujme a koho nie? Prezradíme vám, čo sme zistili.

Multimediálna tehla

Na prvý pohľad je starý, technologicky zaostalý a nemoderný. Chýba mu šmrnc moderného dizajnu, absentujú materiály ktoré sa v segmente elektroniky vydriapali na prvé priečky hitparád. Všetko naznačuje tomu, že výrobca sa zúfalo snaží predať zariadenie, ktorého vývojová etapa siaha do ďalekej minulosti. Kým rýchlejší procesor a modernejší softvér dohnali dobu, celkové vyhotovenie podstatne zaostáva. Nech sme sa akokoľvek snažili, na chuť sme mu neprišli. Obzvlášť nie pri cene 11 900 korún, za ktorú si dokážeme predstaviť podstatne zaujímavejšie alternatívy.

Eltrinex HD-1000 je prehrávač v PMP formáte, čo znamená, že nejde o multimediálnu bombu, ktorú zasuniete do vrecka nohavíc. Práve naopak. Využitie notebookového 2,5-palcového disku a vymeniteľného akumulátora sa podpísalo na trojcentimetrovej hrúbke zariadenia a hmotnosti, ktorá s 330 gramami rozhodne nepatrí do mušej váhovej kategórie. Tmavé hrubé plasty a zaoblenia na miestach kam nepatria celkovému dojmu štíhlosti tiež nepridali.

Ako teda využiť mobilitu? Svoje miesto nájde v taške fotografa kde poslúži ako fotobanka, nepriťaží ani príručnej batožine vášnivých cestovateľov, ktorí si chcú s náhradnými batériami krátiť chvíle pri cestovaní. Vylúčiť však musíme tých, čo majú vo svojej výzbroji notebook – či už plnohodnotný stroj v plnej výbave, alebo nízkorozpočtový 7-palcový model, ktorému prehrávanie filmov problémy nerobí.

Displej v interiéri žiari farbami

LCD panel s uhlopriečkou 4,3 palca a rozlíšením 800x480 bodov dokáže zlákať jemnou kvalitou zobrazenia. Aj keď pracuje iba s 262 tisíckami farieb, kvalita zobrazenia nás v interiéri presvedčila o tom, že v úlohe fotobanky používateľ nebude mať problém odlíšiť nekvalitné snímky od kvalitných. Matný krycí film zamedzí odleskom, na priamom slnku sa však farebnosť vytráca a tak nezostáva nič iné, ako pritieniť si pri hodnotení snímok svojim oblečením.

Podsvietenie je ručne regulovateľné v desiatich krokoch, fotosenzor pre automatickú úpravu jasu chýba. Pri sledovaní videoklipov a filmových titulov sme možnosť korekcie ocenili. Kým cez deň je potrebné jas vybudiť naplno, pri nočnom sledovaní je potrebné intenzívne tlmenie. Na to, že treba v priebehu dňa odbiehať do menu s nastaveniami sme si zvykli pomerne rýchlo. Oslovil nás aj široký pozorovací uhol, ktorý umožňuje pri cestovaní podeliť sa s obrazom. Preto nás zamrzelo, že výstup pre druhý pár slúchadiel akosi chýba.

Druhým sklamaním je absencia TV výstupu, hoci v najjednoduchšej kompozitnej forme. Mať na hotelovej izbe s televízorom prehrávač s desiatkami filmových trhákov, ktoré je možné pozerať iba na malom displeji je na zaplakanie.

Ovládanie jednoduché, avšak nepohodlné

Možno by sme dnes očakávali na zariadení tohto druhu dotykový displej, niektorí výrobcovia však argumentujú tým, že dotyková vrstva degraduje farebnosť zobrazenia. Film snímača predsa len toku svetla tieni. V prípade há-dé-tisícky nachádzame päťsmerový ovládač v joystickovom vyhotovení a štvoricu plastových tlačidiel, ktoré upravujú hlasitosť reprodukcie, vyvolávajú kontextové menu a zaisťujú návrat o úroveň späť. Ide o riešenie, ktoré sa vo svete prenosných multimédií stalo akýmsi štandardom.

Umiestnenie počíta s ovládaním prostredníctvom pravého palca, ktorý má kompletnú moc nad firmvérom. Joystick s gumovou hlavičkou pracuje spoľahlivo, doplnkové tlačidlá však majú od pohodlia priďaleko. Plastové bloky uložené na kovovej membráne žiadajú zatlačenie na ich stred. Ak zachytíte ich bočnú stranu – čo pri malých rozmeroch nie je nič výnimočné – musíte svoj pokus opakovať. Pri nočnom sledovaní by sa pýtalo podsvietenie, možnosť jeho aktivovania sme však hľadali zbytočne.

320 pomalých gigabajtov a dva kartové sloty

320 gigabajtov diskovej kapacity je lákavých, avšak iba do momentu, keď si uvedomíte že ide o obyčajný 2,5-palcový pevný disk určený pre notebooky. Už samotné rozhodnutie výrobcu naznačuje, že ide o kompromis, ktorý sa prejaví na slabej výdrži batérií a vysokej hmotnosti. V dobe, keď flash médiá prenikajú do všetkých segmentov, ide o krok, ktorý má od hlavného prúdu ďaleko.

Cena takéhoto riešenia je však podstatne nižšia, ako pri použití špeciálnych mobilných diskov v menšom formáte. K pevnému disku bez parkovacej elektroniky s akcelerometrom patrí opatrné zaobchádzanie, pretože každý náraz či intenzívnejšia vibrácia môžu spôsobiť poškodenie povrchu. Každý lepší notebook má aktívnu ochranu rovnako, ako útle disky používané v prehrávačoch. Tu s touto ochranou počítať nemôžeme. Disk je po zapnutí prehrávača pripravený po 10 sekundách a jeho prevádzku riadi firmvér počas behu podľa potrieb.

Položili sme si otázku, koľko času strávime pri nahrávaní multimediálneho archívu cez USB port na disk. Nech sme sa akokoľvek snažili, nedosiahli sme ani hranicu 6 megabajtov za sekundu. Tým sme vylúčili použitie prehrávača v úlohe externého disku pre notebook. Aj ten najlacnejší USB kľúč je dnes rýchlejší – o diskových jednotkách ani nehovoriac. 320 gigabajtov je v reči výrobcov pevných diskov 320000 megabajtov, takže pri rýchlosti 5,7 MB/s by naplnenie celého disku trvalo 56 140 sekúnd. Nuž a to je 15,4 hodiny – viac ako zúfalé. Čítanie je rýchlejšie, dosahuje približne trojnásobok.

Fotografov budú zaujímať zabudované čítačky pamäťových kariet. Podporované sú formáty Compact Flash, Secure Digital, Memory Stick a MultiMedia Card a zariadenie si samé poradí s duplikovaním dát. Dokáže zálohovať karty ako celok, alebo zvolí iba súbory vo fotografickom formáte. Dostupný je aj súborový manažér pre selektívne kopírovanie, mazanie či priamu tlač cez rozhranie PictBridge. Ak patríte medzi tých, čo fotografujú na formát xD Picture zariadenie podporuje tento formát aj napriek tomu, že označenie na čítačke kariet nenájdete.

Možnosť pripojenia externého USB zariadenia sme v návode ani v priloženom príslušenstve nenašli. Distribútor však tvrdí, že pri posledných modeloch na pultoch predajní táto možnosť už je.

Nuž a keď už sa venujeme funkcii databanky, za zmienku stojí zobrazovanie informácií z EXIF hlavičiek snímok a možnosť generovania histogramov. Je to ako keby ste si pozerali detaily snímok na svojom fotoaparáte - avšak vo väčšom formáte.

Hudba iba po starom

MP3, WMA, WAV, OGG – prehrávač si rozumie so všetkými formátmi bez DRM ochrany. S kvalitou výstupu sme boli spokojní, avšak až po výmene slúchadiel. Štuple, ktoré sú súčasťou dodávky zvuk degradujú na kvalitu, ktorá takémuto prehrávaču neprináleží. Podobné je to aj so zabudovaným reproduktorom – ako by tam ani nebol. Aj mobily majú lepší. Hovoriť o absentujúcom module Bluetooth s profilom A2DP už azda ani netreba.

Informácie z ID tagov sú zobrazované na displeji, rovnako ako náhľady albumov – resp. obrázkov nachádzajúcich sa v rovnakom adresári ako skladby. Aj tu cítiť, že výrobca nekráča s dobou. Dnes je už zvykom aj pri obyčajných USB Mass Storage prehrávačoch, že firmvér si urobí index všetkých skladieb ktoré má a umožní ich triedenie podľa interpreta, názvu albumu, hudobného štýlu či podobnosti. Snaží sa pomocou doplnkových funkcií robiť dídžeja a ulahodiť rozmaznanému uchu. Tu vládne politika dôb minulých. Zvoľ si adresár a ja ti budem hrať.

Filmy iba bez GMC a QPEL

Rýchly procesor si poradí s dekódovaním komprimovaného videa v plných Standard Definition rozlíšeniach bez toho, aby vyžadoval konverziu nejakým špeciálnym softvérom. To poteší snáď každého. Ako sme si mali možnosť overiť, spoľahlivo sú dekódované formáty DivX až po súčasnú šestku, XviD, MPEG-1 a MPEG-2, neuspeli sme s formátmi VMW, MOV a AVC. Obraz je plynulý a plný ostrých detailov, kvalitu súborov je možné využiť naplno.

Titulky sú podporované, avšak pri zobrazovaní im chýbajú obrysové kontúry, alebo šedé pozadie. Znamená to, že ak sa biele texty zobrazia na svetlom pozadí, stávajú sa nečitateľnými.

Keďže mnoho videí dnes používa aj rozšírené funkcie, akými je GMC či QPEL, nevynechali sme pri teste ani túto dôležitú vlastnosť. Žiaľ, pri GMC sú videá trhané a plné rušivých artefaktov, QPEL nie je podporovaný vôbec a pri prvej kolízii sa prehrávanie videa zastaví. Ťažko odhadnúť, či je možné tento limit riešiť aktualizáciou firmvéru, alebo čipy na ktorých je prehrávač postavený pre funkcie, ktoré sú už roky na trhu porozumenie nemajú. Nuž i tu vidieť, že ide o starú platformu.

Rádio bez RDS, žiadna televízia, záznamník

V doplnkovej výbave je FM prijímač bez dekódera RDS signálu. S jeho kvalitou sme boli pomerne spokojní. Po pripojení slúchadiel bola citlivosť dostatočná, i keď so selektivitou to bolo o čosi horšie. Pri cestovaní poteší možnosť venovať sa niečomu inému, ako archívu na disku. Podobné prehrávače sú dnes bežne vyzbrojené aj tunerom pre príjem DVB-T vysielania, tu sme hľadali márne.

video //www.sme.sk/vp/7112/

Videozáznamník dokáže na požiadanie, alebo podľa predprogramovaných inštrukcií zaznamenať televízne vysielanie na pevný disk. Kvalitu je možné v rozumnom rozsahu regulovať, funkcia pracovala spoľahlivo. Preto si dokážeme há-dé-tisícku predstaviť aj ako monitorovacie zariadenie v AV systémoch. Či už pri analógovom kamerovom systéme, alebo inde. Pýtala by sa funkcia detekcie pohybu a vynechávania statických scén, to by sme však už chceli azda primnoho.

Hlasový záznamník – alias diktafón – pracuje v režime diktátu v plnej spokojnosti a v rozsahu 2 metrov zaznamená aj konferenčné rozhovory. Osvedčilo sa nám používaní mäkkej podložky, ktorá v nahrávke tlmila vibrácie spôsobované pevným diskom.

Batéria – úbohosť sama o sebe

Akú výdrž by ste odhadovali na jedno nabitie? 10 hodín videa a 24 hodín empétrojek? Alebo o čosi viac? Áno, dnes a pohybuje v takýchto mantineloch. Ak povieme, že s vypnutým displejom končíme po 10 hodinách prehrávania hudby, a pri sledovaní filmov si nepozriete viac ako jeden celovečerný titul, je to viac ako smutné. Nezostáva nič iné ako priplatiť si za ďalšie akumulátory, pretože výrobca umožňuje ich výmenu za behu.

Eltrinex HD-1000 je príkladom zariadenia, ktoré svojou cenou a parametrami nekráča s dobou. Ide o starý hardvér ignorujúci dnešné technológie, ktorý má svoje miesto vo výpredajových košoch za super-skvelé akciové ceny. Namiesto toho nachádzame v internetových obchodoch cenovky s premrštenými sumami a recenzie na českých serveroch, ktoré hodnotia tento prístroj lepšie, aký v skutočnosti je. A to je smutné.