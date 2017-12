Zoznam: Zákazníkov sme presmerovali, aby si nemysleli, ze nejde internet

Poskytovateľ namiesto štandardnej chybovej hlášky zobrazuje zákazníkom reklamu. Propaguje tak stránky, ktoré sám vlastní.

17. dec 2008 o 4:15 Tomáš Ulej, Tomáš Ulej, mg

BRATISLAVA. Zadali ste nesprávnu adresu do prehliadača? Poskytovateľ internetového pripojenia T-Com vám namiesto nej ponúkne reklamu na svoje vlastné webové stránky.

Chybovú hlášku, ktorú štandardne zobrazuje priamo webový prehliadač, poskytovateľ T-Com v uplynulých dňoch nahradil odkazmi na články a videá z vlastných serverov Topky.sk a Free.sk.

Po zadaní adresy neexistujúcej domény, napríklad ak surfista urobí preklep v jednom písmene názvu svojho obľúbeného servera, sú zákazníci internetového pripojenia od T-Comu presmerovaní na doménu chyba.sk.

Na stránke sa im zobrazí informácia o nedostupnosti hľadaného webu a služba im odporúča, aby použili vyhľadávač Zoznam.sk. Nasleduje reklama na články zo servera Topky.sk a videá z free.sk, teda dvoch služieb Zoznamu. Vlastníkom portálu Zoznam.sk je práve Slovak Telekom.

Nová hláška sa nezobrazovala všetkým zákazníkom internetových služieb T-Com-u. Denníku SME presmerovanie na svojich počítačoch v utorok a stredu potvrdili traja zákazníci DSL služieb.

Zoznam.sk: používateľom uľahčujeme prácu s internetom



Server Zoznam.sk tvrdí, že nejde o snahu zvýšiť si návštevnosť, ale "o skvalitnenie služieb pre zákazníkov používajúcich internetové pripojenie od T-Comu." Svoje riešenie považuje za "neštandardné, ale pomerne bežné". Používateľom má "uľahčiť prácu s internetom", tým, že im pri zle zadanej adrese ponúkne informácie zo servera Topky.sk alebo umožní informácie vyhľadávať.

"Zákazníci Slovak Telekomu sa už v prípade chybne zadanej adresy nebudú stretávať s prázdnou stránkou, ktorá najmä u menej skúsených používateľov vyvolávala dojem poruchy internetového pripojenia," povedala pre SME hovorkyňa Zoznamu, Katarína Pekaríková.

V rámci testovania je služba aktívna pre polovicu zákazníkov internetových služieb T-Comu. Tých je podľa odhadu Živé.sk 350-tisíc.

Čo majú používatelia urobiť, ak nechcú pri mylne zadanej adrese chodiť na server chyba.sk? Zoznam.sk im radí zmeniť DNS server. Väčšina z používateľov používa ten, ktorý im poskytuje v rámci svojich služieb poskytovateľ internetu. Zákazníci T-Comu, ktorí nechcú službu presmerovania, sa teda budú musieť na internet pripájať cez niekoho iného.

Azet.sk: Je to pirátstvo, Pravda.sk: nevidíme v tom problém

"Tento krok považujem za nekalosúťažné jednanie," tvrdí Milan Dubec zo servera Azet.sk. V prvom rade mu vadí, že používatelia, ktorí sa pomýlia pri písaní adresy webovej služby, takto automaticky prichádzajú na stránky konkurencie. "Toto pirátstvo zo strany Zoznamu je v konečnom dôsledku ohrozením konkurencie a celého trhu," dodal Dubec. Podľa Dubeca tento krok zároveň "ohrozuje funkčnosť internetu vo svojej podstate".

"Azet podnikne všetky potrebné právne kroky a zároveň otvorí túto tému na pôde Asociácie internetových médií," povedal pre Sme.sk.

Juraj Javorský z Etrend.sk si rovnako myslí, že postupom Zoznamu a T-Comu by sa asociácia mala zaoberať. "Ide o etickú otazku, ku ktorej by mala AIM vyjadriť negatívny postoj," povedal pre SME. Nová služba však podľa neho ubližuje viac konkurencii než samotných používateľov. "T-Com či Zoznam.sk by si po taktomto násilnom podsúvaní sa surferom asi ťažko mohli zvoliť za heslo googlovské Don't be evil, ale nemyslím si, že to používateľov internetu zásadne poškodzuje," povedal.

"Projekt Chyba.sk vnímame ako neetickú reklamu na služby portálu Zoznam.sk," povedal Igor Kalaš zo serverov Atlas.sk a Centrum.sk. "Je na užívateľoch, ako vyhodnotia takéto nežiadané presmerovanie a či „Projekt Chyba.sk“ vyhodnotia ako užitočný, alebo zbytočný."



Jaroslav Matyáš z Pravda.sk v aktivite Zoznamu a T-Comu nevidí zásadný problém. "Preddefinovaný RSS feed Sme.sk vo Firefoxe alebo nedávne okolnosti okolo registrácie domény Kultura.sk boli z môjho pohľadu citlivejšie prípady," hovorí Matyáš. Formálne mu vadí len to, že chybová hláška je na stránke príliš stručná.

V zahraničí podobné kroky odsúdili

T-Com nie je prvý poskytovateľ internetového pripojenia na svete, ktorý sa pokúsil presmerovať na vlastné služby zákazníkov žiadajúcich úplne iné webstránky.

V USA sa o prevádzku podobného "doménového koša" v roku 2003 pokúsila firma VeriSign, ktorá má na starosti prevádzku internetovej domény .com a .net. Návštevníkov neexistujúcich stránok presmerovávala na svoj web nazvaný "Site finder", ktorý zobrazoval odkazy na iné stránky a vyhľadávacie okno. Surferi tento krok podrobili kritike a služba bola nakoniec na príkaz ICANN, správcu doménového priestoru, zrušená. Počas jej prevádzky zaznamenala denne 900 miliónov návštev.

V roku 2006 sa o zvýšenie ziskov pomocou presmerovania neexistujúcich domén pokúsil aj americký poskytovateľ EarthLink. Na stránkach zobrazoval reklamu od Yahoo.com. Po mesiacoch negatívnej publicity sa nakoniec firma rozhodla zriadiť dva ďalšie DNS servery, cez ktoré sa zákazníci môžu pripojiť a presmerovanie je na nich vypnuté.

Nastavenia možno zmeniť

Ak zákazníci T-Com-u chcú obísť presmerovanie chybových hlášok, môžu využiť iné DNS servery namiesto servera svojho poskytovateľa. Stačí, v počítači do políčka DNS servera zapísať napríklad adresu 208.67.222.222 patriacu službe OpenDNS.