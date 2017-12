Úrad zrušil tender na digitalizáciu vysielania

Telekomunikačný úrad zrušil tender na prevádzku digitálneho pozemského televízneho vysielania. Dôvodom sú zmeny vo využití frekvencií pre toto vysielanie.

16. dec 2008 o 10:36 ČTK

BRATISLAVA. Telekomunikačný úrad (TÚ) zrušil tender na prevádzku digitálneho pozemského televízneho vysielania. Dôvodom sú zmeny vo využití frekvencií pre toto vysielanie. ČTK o tom dnes informoval hovorca úradu Roman Vavro. Tender už skôr predbežným opatrením pozastavili súdy. Novú súťaž vyhlási úrad začiatkom budúceho roka.

Napriek zrušenej súťaži by spustenie riadneho digitálneho vysielania nemalo meškať. Úrad predpokladá, že víťaz tendra ho spustí už v roku 2009. Doterajšie analógové vysielanie by malo digitálne úplne nahradiť najneskôr do konca roku 2012.

"Tým, že sme zrušili výberové konanie, sme zabránili tomu, aby sa prechod na digitálne vysielanie zdržoval," tvrdil Vavro. Pokiaľ by naďalej pokračovala súčasná súťaž, jej uzavretie by mohli zablokovať napríklad námietky jednotlivých uchádzačov. O prevádzkovanie prvých dvoch multiplexov, teda súborov frekvencií, mali záujem rakúska spoločnosť ORS, kanadská Valtech Communications a slovenské firmy Towercom a Telecom Corp.

Úrad v zrušenom tendri vyžadoval použitie novšej technológie MPEG-4 na digitálne vysielanie, zatiaľ čo podľa ďalších predpisov je možné využiť aj iné formáty, napríklad starší formát MPEG-2. "Zmena plánu využitia frekvenčného spektra dáva možnosť použiť aj inú metódu zdrojového kódovania ako MPEG-4," uviedol hovorca. Podmienky novej súťaže zatiaľ Vavro nespresnil.

Výber metódy pozemského digitálneho vysielania bude mať podľa odborníkov vplyv aj na televízny trh v krajine. Staršia technológia príchod väčšieho počtu nových hráčov neumožňuje, pri využití modernejšieho formátu sa naopak počet televíznych staníc môže až zdvojnásobiť. Umožňuje tiež televízne vysielanie vo vysokom rozlíšení, naopak, jeho nevýhodou môže byť ťažšia dostupnosť a vyššia cena prijímacích zariadení. V súčasnosti už v krajine skúšobné digitálne vysielanie v niekoľkých mestách funguje; spoločnosti, ktoré ho prevádzkujú, využívajú formát MPEG-2.

Údajnými pochybeniami pri tendri vláda odôvodnila návrh na odvolanie šéfa úradu Branislava Máčaja, ktorý začiatkom mesiaca odsúhlasil parlament. Máčaj obvinenia odmietal. Tvrdil, že podmienky súťaže ponúkali priestor na vznik nových televízií, čo sa vraj nepáčilo premiérovi Robertovi Ficovi ani finančnej skupine J&T, ktorá na slovenskom trhu pôsobí prostredníctvom súkromnej televízie Joj. Fico aj J&T jeho vyjadrenia popreli.

Z okolitých krajín sa digitálne pozemské vysielanie v staršom formáte MPEG-2 využíva v Česku, podľa týždenníka Trend by v Maďarsku a pravdepodobne aj v Poľsku mali zaviesť modernejšiu technológiu. Tú si vybralo taktiež Slovinsko.