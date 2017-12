Stĺpček Miloša Čermáka: Bye, bye!

Mám asi päťsto webových známych. Sú to všetci tí „priatelia“, „nasledovníci“, „partneri“ a ďalší rôzne pomenovaní členovia sociálnych sietí.

Keby sa ešte písali kádrové posudky, mal by som v tom mojom napísané: „V kolektíve je obľúbený, známosti nadväzuje ľahko.“ Horšie je to s ich ukončovaním. V reálnom živote sa to obvykle obíde bez väčších drám.

Český prezident Klaus síce nedávno teatrálne vymazával z mobilu čísla svojich bývalých spolustraníkov, ale to je skôr výnimka. V živote je to tak, že nadväzujeme nové vzťahy a pokiaľ sa o tie staré nestaráme, tak postupne vyprchávajú.

Vo virtuálnom svete to také jednoduché nie je. Keď vám niekto začne liezť na nervy na Twitteri alebo na Facebooku, tak pred jeho poznámkami či komentármi hneď tak neujdete. Budú sa vám na hlavnej stránke objavovať bez ohľadu na to, či ich chcete.

Ostáva jediná možnosť. Takého človeka vymazať zo zoznamu priateľov.

Ale len sa pozrite, ako hrozne vyzerá tá veta. Ide to vôbec, niekoho sa takto chladnokrvne zbaviť? „Na to si zvykneš,“ povedal mi známy. Možno má pravdu. Až budem mať tú správnu náladu, vezmem myš a tak ako Arnold Schwarzenegger v jednom starom filme precedím pomedzi zuby: „Hasta la vista, baby!“ A potom sa jedným kliknutím myši zbavím svojho prvého virtuálneho priateľa.