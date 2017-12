Eee Top 1602 – počítač, ktorý čaká na dotyky

Nepatrí medzi výkonovú špičku, nezaujme ani nedotiahnutým softvérom. Čím však na nás novinka z dielní Asusu zapôsobila, je komfort ovládania. Klávesnicu a myš môžete pri jednoduchých úlohách odsunúť nabok. Narovnáte prst na ruke a ťukáte ním po displeji,

16. dec 2008 o 14:43 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

Asus Eee Top 1602

Parametre Intel Atom N270, i945GSE, ICH7

1 GB DDR II, 160 GB SATA 5400

15,6 " TFT LCD, 1366x768

3xUSB, audio, čítačka SD/MS

1,3 mpix webkamera

Cena: 15 000 Sk

Hodnotenie: 3/5

aby vyhovel vašim požiadavkám. Prudko návykové, šikovné a praktické. Venovali sme mu presne týždeň, aby sme vám prezradili viac.

Jednoduchý, avšak praktický

EeeTop 1602 je nízkorozpočtový počítač postavený na 1,6-gigahertzovej platforme Intel Atom. K dispozícii máte 160-gigabajtový pevný disk, gigabajt operačnej pamäte a bezdrôtovú konektivitu pre pripojenie k sieti. Namiesto optickej mechaniky sa budete musieť uspokojiť s čítačkou pamäťových kariet, na Bluetooth výrobca akosi zabudol.

Všetko naznačuje, že ide o stroj, ktorý nebude v domácnosti hrať prvé husle. Práve naopak. Očakáva sa od neho, že ponúkne zázemie pre surfovanie po internete, online komunikáciu a zábavu, kde sú stredobodom pozornosti flashové hry. Zvládne aj kancelárske práce, prehrávanie multimédií a prevádzku nenáročných softvérov. Na pomalej odozve však predsa len cítiť, že zaostáva za každodenným štandardom.

Kam teda patrí? Do detskej izby, do internetovej kaviarne, alebo do knižnice. Tam dokáže predviesť, v čom je dobrý.

Kabelka, ktorá putuje po byte

Vyhotovenie naznačuje, že mobilita v interiéri by mala byť každodennou samozrejmosťou. Dobre spracovaný stojan kombinovaný s rukoväťou umožňuje bezproblémovú polohovateľnosť, štyri a pol kilogramu živej váhy vás pri prenášaní z miesta na miesto nezlomí. Žiaľ, predtým ako sa rozhodnete zmeniť svoju pozíciu, budete musieť počítač vypnúť. Aj keď napájací adaptér nie je väčší ako ten, ktorý je dodávaný k notebookom, systém nie je vybavený batériou, ktorá by výpadok napájania preklenula.

Je to tak trochu škoda, stroj svojim vyhotovením láka, aby ste ho prenášali z miesta na miesto – hoci aj do kuchyne s receptom na tie najlepšie buchty s tvarohom. So spotrebou pod hranicou 35 wattov by zabezpečenie napájania nemalo byť problémom. Obzvlášť preto, že máte kontrolu nad spotrebou tým, že môžete prepínať rôzne výkonové profily procesora rovnako, ako na notebookoch Eee PC.

16 palcov čakajúcich na dotyky

Širokouhlý displej má uhlopriečku 15,6 palca a pracuje s HD Ready rozlíšením vo formáte, ktorý dôverne poznáme zo sveta LCD televízorov. Ide o rozlíšenie 1366x768, ktoré je vo svete počítačov skôr zriedkavosťou, ako štandardom. Pre zlepšenie zobrazovania sme museli aktivovať v operačnom systéme funkciu ClearType.

Obraz nás svojou kvalitou príliš neoslovil, prirovnať ho možno k kancelárskym modelom LCD monitorov. Na tom, že kontrast zaostáva za svetom multimédií sa podpísal výber dotykovej technológie. Namiesto infračervených snímačov využil výrobca dotykový panel, čo sa premietlo aj do koncovej ceny.

Snímanie polohy prsta pracuje spoľahlivo, o čom sa presvedčila desiatka ľudí, ktorá sa za strojom počas testov vystriedala. Panel nie je žiadna citlivka. Nezničia ho ani deti pri hraní hier, ktoré vyžadujú neustále ťukanie do panelu, nepoškodili sme ho ani plastovým perom, ktoré je zasunuté v klávesnici. Niečo tu však predsa len chýba.

Multidotykové ovládanie je pre Asus zatiaľ iba hudbou budúcnosti. Ak sa má stať myš na stole prežitkom, bez viacerých prstov na paneli to jednoducho nejde. Snáď sa dočkáme v niektorej z ďalších verzií. Sklamala nás aj obmedzená ochrana vstupu do počítača. Ak nastavíte prístupové heslá v BIOS-e a operačnom systéme, bez klávesnice nemáte šancu. Rozoznávanie tváre cez kameru by situáciu vyriešilo.

Virtuálna klávesnica diakritiku nepozná

Dá sa surfovať aj bez toho, aby na stole prekážala klávesnica? Áno s dobrou správou záložiek internetového prehliadača a virtuálnou klávesnicou je možné dokázať zázraky – aspoň sme si to zo začiatku mysleli. Virtuálna klávesnica je kvalitne spracovaná a pri nastavení správnej veľkosti nie je problém naťukať niekoľko riadkov textu bez toho, aby ste sa pomýlili. Akonáhle však treba siahnuť po diakritike, nastáva problém. Aplikácia z dielní ASUS to nedokáže ani vtedy, ak do operačného systému podporu doinštalujete.

Skúsili sme teda rýchlu záchranu cez skratku Win+U a spustili virtuálnu klávesnicu, ktorá je súčasťou operačného systému Windows XP. Tlačidlá sú malé, zväčšovať sa nedajú a tak prichádza jediná možnosť – využiť stylus. Ale to má už od pohodlného ovládania ďaleko. Nech sa výrobca akokoľvek snažil, treba to dotiahnuť do konca.

Dve hry a navigačný panel to nezachránia

Asus Eee Top sa na trh dodáva s operačným systémom Windows XP v edícii Home Nettop, čo je zárukou kompatibility so širokou škálou softvérov. Málokto v Microsofte však pri vývoji počítal s tým, že počítačové myši raz za nášho stola zmiznú. Preto je prirodzené, že potenciál dotykového panela bez doplnkového softvéru využiť nemožno.

A práve tu je kameň úrazu. Odhliadnuc od panelu pre rýchle spúšťanie aplikácií a dvojice hier tu nenájdete nič, čo by vám dávalo pocit, že práve tento počítač chcete. Chýba tu zázemie, ktoré ukazuje Windows vo verzii 7, chýba tomu šťava, ktorú majú dotykové počítače z dielní HP, ktoré majú kompletnú nadstavbu pre dotykové ovládanie. Tá pokrýva všetko od prehrávania hudby, cez e-mailovú komunikáciu, RSS čítačku až po predpoveď počasia. Cítite sa ako na platforme Windows Mobile, kde ste odkázaní na stylus. Nuž a ten rozhodne nie je pohodlnejší ako počítačová myš.

Tu prepadol Asus na plnej čiare. Zo skvelého projektu vznikla platforma pre nadšencov, ktorí si snáď všetko potrebné doprogramujú sami. Ale to nie je žiadna novinka – pred nedávnom rovnako zlyhalo Sony s ich tancujúcim prehrávačom Rolly.

Webkamera a zvuk nesklamali

Nevynechali sme možnosť otestovať internetové videohovory v pohodlí domova. Eee Top by to mal zvládnuť bez problémov – aspoň reklamy to tvrdia. Ako sme mali možnosť zistiť, nie sú ďaleko od pravdy. Výstup z kamery bol dobre spracovaný aj v nevhodných svetelných podmienkach, mikrofón a ozvučenie plnili svoju úlohu podľa očakávaní. Bez akéhokoľvek nastavovania a vylepšovania sme nadobudli pocit, že

aspoň čosi je dotiahnuté do úplného konca.

Asus Eee Top 1602 je zaujímavý kus hardvéru, ktorý neoslní ani cenou pod hranicou 15 tisícok ani softvérovou výbavou, ktorá necháva všetko na pleciach operačného systému. Zdá sa však, že ukazuje cestu, ktorou sa domáce počítače môžu vydať v najbližších rokoch. Ak sa výrobcovia odrazia od všetkých pozitív notebookov a transformujú ich do podoby, ktorá umožňuje pohodlnú obsluhu, do domácností zavítajú rýchle a výkonné stroje s malou spotrebou.