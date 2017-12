Voľby cez telefón

Estónsky parlament schválil zákon, vďaka ktorému sa táto krajina stane pravdepodobne prvou na svete, kde bude možné voliť cez mobilný telefón. Obyvatelia Estónska by tak mohli rozhodovať o smerovaní krajiny bez toho, aby opustili pohodlie svojho domova. A

16. dec 2008 o 7:22 Marcel Pastir

to už v roku 2011.

K úspešnému využitiu svojho mobilu ako volebného zariadenia bude musieť každý volič najprv získať autorizačný čip. Tie bude možné získať s dostatočným časovým odstupom pred voľbami, čím sa predíde tlačeniciam a státiu v radách. Odpadnú aj problémy s dopravou do volebných miestností, prípadne parkovaním. Ak by sa voľby konali výhradne prostredníctvom mobilov, odpadli by tak všetky náklady spojené s organizáciu volebných komisií, prevádzkou volebných miestností, a čo je dôležitejšie výsledky by mohli byť dostupné okamžite po ukončení volieb.

Mobilné telefóny sú už dnes bežnou súčasťou ľudských životov. Stali sa ňou najmä vďaka slobode, ktorú nám poskytujú. S posielaním hlasov cez mobil sa stretávame v súťažiach či rôznych anketách denne. Estónci sa rozhodli posunúť hranice o krok ďalej. Zvoliť prezidenta alebo sa vyjadriť v referende bude onedlho možné vďaka mobilom už aj z dovolenky, v pohodlí domova, či cestou do práce. Kdekoľvek v pokrytí mobilného signálu.

S postupom času sa počíta s mobilnými telefónmi aj pri platení - ako náhradou kreditnej karty. Je množstvo oblastí, kde sa dajú mobilné technológie perspektívne využiť a prispieť tak k zjednodušeniu mnohých ľudských činností. Držme teda Estónsku palce, nech ich voľba dopadne čo najlepšie.