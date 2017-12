Video Game Awards 2008 - herný červený koberec + exkluzívne videá

Zoznam úspešných titulov VGA 2008 v jednotlivých kategóriách: Hra roku: Grand Theft Auto IV

Vývojári roku: Media Molecule

Najlepšia strieľačka: Gears of War 2

Najlepšie RPG: Fallout 3

Najlepšia športová hra: Shaun White Snowboarding

Najlepšia handheldová hra: Professor Layton and the Curious Village

Najkrajšia hra: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Najlepšia hra založená na filme: LEGO Indiana Jones: The Original Adventures

Najlepšia hudobná hra: Rock Band 2

Najlepšie preteky: Burnout Paradise

Najlepšia akčná hra: Grand Theft Auto IV

Najlepší soundtrack: Rock Band 2

Najlepšia Xbox 360 hra: Gears of War 2

Najlepšia Wii hra: Boom Blox

Najlepšia Playstation 3 hra: Little Big Planet

Najlepšia PC hra: Left 4 Dead

Najlepšia hudba vytvorená špeciálne pre hru: Rock Band 2

Najlepšia multiplayer hra: Left 4 Dead

Najlepšia nezávislá hra:World of Goo

Najlepšia bojová hra: Soul Calibur IV

Najlepší mužský dabing: Michael Hollick ako Niko Bellic v Grand Theft Auto IV

Najlepší ženský dabing: Debi Mae West ako Meryl Silverburgh v Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Najznámejší mužský dabing: Kiefer Sutherland v Call of Duty: World at War

Najznámejší ženský dabing: Jenny McCarthy v Command & Conquer: Red Alert 3