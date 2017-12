Alcatel a Lucent rokovali o fúzii, Alcatel však nakoniec kúpi len divíziu Lucent

29. apr 2001 o 18:04 TASR

Londýn/Paríž 29. apríla (TASR) - Francúzsky výrobca komunikačného príslušenstva Alcatel rokoval s americkým konkurentom Lucent o možnej fúzii, nakoniec sa však obaja partneri dohodli na riešení, ktoré považovali na prijateľnejšiu formu spolupráce - akvizíciu divízie Lucent. Podľa nemenovaných zdrojov agentúry Reuters Alcatel americkému gigantu ponúkol, že odkúpi jeho divíziu zameranú na optické vlákna za asi 5 miliárd USD.

Správy o fúzii oboch spoločností sa po prvýkrát objavili v priebehu minulého týždňa, žiadna zo zúčastnených strán ich však nechcela komentovať. Iniciatívu Alcatelu však Lucent údajne odmietol s obavami, že americké regulačné úrady ju neschvália. Výkonný šéf Alcatelu Serge Tchuruk vyhlásil, že jeho spoločnosť dala predbežnú ponuku na kúpu divízie na výrobu optických vlákien, ale odmietol konkretizovať ponúknutú sumu.

Ak by sa celá transakcia zrealizovala, Alcatel by sa stal druhým najväčším producentom vláknovej optiky na svete. Podľa bankárov už francúzska spoločnosť začala pracovať na získaní syndikovaného úveru v hodnote viac ako 6 miliárd USD, aby financovala svoje akvizičné zámery a celý proces by mal byť vyriešený v priebehu dvoch až troch týždňov.

(1 USD = 48,292 SKK)

