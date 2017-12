MDPT presadzuje zastaranú normu pre digitálne vysielanie

Návrh opisujúci financovanie nákladov na zavedenie digitálneho vysielania z dielne Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií podľa názoru Asociácie dovozcov audiovizuálnej techniky (ADAT) a IT asociácie Slovenska (ITAS) plánuje zavádzať a financovať st

14. dec 2008 o 12:30 SITA

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) - aré technológie pre digitálne vysielanie.

ADAT a ITAS preto jednoznačne odporúčajú, aby vysielacím štandardom v SR bol MPEG-4, umožňujúci zdvojnásobenie počtu kanálov vďaka lepšej kompresii za tú istú cenu a taktiež aj možnosť vysielania vo formáte HDTV. Ako uviedol prezident ITAS Juraj Sabaka, obe asociácie pripomienkovali ministerský návrh už pred pol rokom, ministerstvo však nie všetky pripomienky zapracovalo. Podľa slov predsedu ADAT Mária Lelovského navyše návrh financovanie navyše veľmi presne narába s nepresnými číslami.

Dôvodmi, prečo obe asociácie presadzujú pri digitálnom vysielaní normu MPEG-4, sú najmä jej perspektívnosť, pretože norma MPEG-2 je už dnes zastaraná. Okrem toho podľa M. Lelovského MPEG-4 dominuje vo svete a krajiny, ktoré pred časom zaviedli digitálne vysielanie v staršej norme, ako napríklad Švédsko či Česká republika, prechádzajú na novšiu.

Asociácie podľa oboch zástupcov nevidia podstatný rozdiel v cenách set-top-boxov, pričom očakávajú, že cena bežných duálnych set-top-boxov (MPEG-2 a MPEG-4) bude v roku 2010 na úrovni 800 až 1 300 Sk (26,55-43,15 €). Podľa M. Lelovského prieskum ADAT-u medzi dovozcami audiovizuálnej techniky ukázal, že predpokladaná cena 1,5 tis. Sk (49,79 €) je pre set-top-box v norme MPEG-2 nadsadená. Taktiež predpokladaná cena 5 tis. Sk (165,97 €) za set-top-box s normou MPEG-4 je vysoká. ADAT a ITAS odporúčajú pripraviť osvetovú kampaň, v ktorej bude vláda informovať spotrebiteľov, aby vyžadovali TV prijímače podporujúce MPEG-4.

ADAT a ITAS upozorňujú, že pokiaľ ide o podporu trhu, štát nemôže dotovať iba vybrané zariadenia, ako napríklad set-top-boxy. Podľa J. Sabaku je dôležité zachovať rovnováhu a ak na trhu existujú aj iné technológie, ktoré ľudom umožňujú prijímať digitálny signál, ako napríklad káblové televízie, satelity, či prostredníctvom mobilných operátorov, je potrebné ich podporovať rovnako. Sabaka pritom poukázal na precedens v Európskej únii (EÚ), keď v roku 2005 talianska vláda podobným spôsobom znevýhodňovala iné distribučné kanály. "Európska komisia zareagovala okamžite a štát musel dotácie vrátiť," uviedol J. Sabaka.

Asociácie zásadne nesúhlasia s tým, aby sa náklady na likvidáciu nadbytočných zariadení (vysielačov) riešili prostredníctvom Recyklačného fondu. Ten je podľa nich určený na podporu budovania recyklačných kapacít a nie priamo na likvidáciu odpadu. Asociácie uvádzajú, že zákon o odpadoch stanovuje, že spracovanie odpadu nepochádzajúceho z domácností má na svoje náklady zabezpečiť držiteľ zariadenia.

Podľa materiálu "Financovanie vybraných nákladových položiek v rámci zavádzania digitálneho vysielania v Slovenskej republike", ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny prechod na digitálne vysielanie môže pre štátny rozpočet predstavovať nákladovú položku vyše 5 mld. Sk (166 mil. €). Najvýznamnejšou nákladovou položkou podľa zverejneného materiálu bude dotácia prídavných zariadení koncovým užívateľom. Tá by mala dosiahnuť 2,6 mld. Sk (86,3 mil. €), alebo 4,2 mld. Sk (139,4 mil. €), v závislosti od použitého kompresného štandardu a konečnej ceny prídavného zariadenia, tzv. set-top-boxu. Materiál sa venuje aj štandardu, v ktorom bude fungovať digitálne vysielanie. Ďalšou významnou nákladovou položkou vo výške 570 mil. Sk (18,92 mil. €), budú pri prechode na digitálne vysielanie podľa materiálu MDPT priame náklady Slovenskej televízie (STV) súvisiace so zabezpečením jej signálu pre domácnosti, ktoré sa nachádzajú mimo pokrytia signálom digitálneho vysielania, ako aj nepriame náklady na administráciu systému. Rezort dopravy ich chce zabezpečiť prostredníctvom kariet na satelitné prijímanie vysielania. "Čerpanie podpory by prebehlo po zistení konečného pokrytia územia terestriálnym signálom, to jest najskôr v roku 2009," uvádza materiál ministerstva dopravy. Náklady na prechod z analógu do digitálu majú tvoriť aj náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s likvidáciou analógových vysielačov a technológie vo výške približne 179 mil. Sk (5,942 mil. €). Ako zdroj financovania by mal byť podľa MDPT Recyklačný fond. Paralelná prevádzka vyjde štátny rozpočet na ďalších 201,5 mil. Sk (6,689 mil. €). "Priame náklady na štátny rozpočet budú v rámci financovania pilotnej prevádzky DVB-T na rok 2009 a nákladovej položky paralelná prevádzka," uvádza sa v materiáli.

Digitálne vysielanie úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie najneskôr v roku 2012. DVB-T má vytvoriť priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízií. Divákom prinesie, okrem možnosti prijímania viacerých programov, zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie, internetových služieb a služieb elektronickej verejnej správy. Diváci, ktorí prijímajú analógové vysielanie, si budú musieť po prechode na DVB-T štandard zaobstarať televízor so zabudovaným digitálnym tunerom, alebo set-top-box.