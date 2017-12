Fotoaparát vám musí jednoducho sadnúť

Možno túžobne čakáte na svoj prvý digitál, možno ste ich v domácnosti vystriedali už niekoľko. Pri výbere fotoaparátu platí jediné pravidlo. Voľte výbavu, ktorá zodpovedá vašim zámerom a neplaťte za nič, čo nepotrebujete.

14. dec 2008 o 9:40 Milan Gigel

Nepodľahnite ošiaľu zrkadloviek a ultrazoomov iba preto, že sú „trendy“ a „in“. Lepší je dobre vyzbrojený kompakt vo vrecku, ako digitálna zrkadlovka zapadajúca na polici prachom.

Ešte predtým, než začnete skúmať parametre fotoaparátov, zamyslite sa nad tým, čo budete fotografovať. Patríte medzi typy, ktoré chcú mať fotoaparát v zadnom vrecku nohavíc, alebo v kabelke pre každú príležitosť? Porozhliadnite sa po ultratenkých kompaktoch, ktoré vo svojom tele skrývajú výkonný objektív. Už dávno neplatí pravidlo, že z kompaktu môžete očakávať iba snímky priemernej kvality. Tí, čo fotografujú pri slabom osvetlení a snažia sa zachytiť rýchly pohyb detí, športovcov či rýchly sled udalostí okolo seba sa bez zrkadlovky nezaobídu. Ich silnou zbraňou je veľký snímací čip a rýchlosť odozvy pri stlačení spúšte.

Ak nepatríte medzi fotonadšencov, ktorí budú investovať do bohatého príslušenstva, voľte niektorý z malých modelov, aby vám pri fotografovaní neprekážal. Nuž a treťou kategóriou, ktorá je zlatou strednou cestou sú ultrazoomy. Do vienka dostali kvalitné objektívy so širokým rozsahom ohnísk a svojim telom sa však približujú viac kompaktom, ako zrkadlovkám. Potešia hlavne tých, čo fotografujú v exteriéroch a na dovolenkách, kde voľné oko za krásami prírody a detailmi architektúry nedovidí.

Objektív určí, čo všetko budete môcť fotografovať. Všímajte si dva parametre – rozsah ohnísk a jeho svetelnosť. Ohniská lacných modelov začínajú na hranici 35-38 milimetrov, pri drahších modeloch začínate na dvadsaťosmičke. Znamená to, že vďaka širšiemu ohnisku budete môcť fotografovať z krátkej vzdialenosti v stiesnených interiéroch bez toho, aby vám dôležité prvky trčali mimo záber. Rozsah ohnísk vyjadrovaný aj parametrom zoom určuje, koľkonásobne budete môcť snímanú scénu priblížiť, aby ste zachytili iba jej výrez.

Dnes nie sú žiadnym zázrakom objektívy s 12 či 15 násobným priblížením. Svetelnosť je dôležitým parametrom pre tých, čo chcú fotografovať vo svojich príbytkoch a pri slabom svetle. Ideálne je, ak dosahuje hodnotu F2.8. Čím je táto hodnota vyššia, tým horšie vlastnosti objektív má a tým menej dokáže hlavný motív snímky oddeliť od pozadia. Samozrejmosťou by mala byť optická stabilizácia, za ktorou softvérová podstatne zaostáva.

Koľko megapixelov má snímací čip dnes už vôbec nerozhoduje. Ak neplánujete robiť výtlačky vo väčšom formáte ako A4, je úplne jedno, či bude váš fotoaparát snímať v 5, 8 či 12 megapixelovej kvalite. Podstatné je čosi úplne iné – veľkosť snímača. Čím je uhlopriečka snímača väčšia a rozlíšenie nižšie, tým menej šumu fotografie budú mať. Znamená to, že snímacie prvky majú väčšiu plochu a zachytia viac svetla bez toho, aby dochádzalo k chybám. Výsledkom sú kvalitnejšie fotografie.

Možno sa vám bude zdať, že na formáte pamäťovej karty nezáleží. Ak chcete ušetriť, rozhodne sa vyhýbajte všetkým modelom, ktoré používajú inú pamäťovú kartu ako Secure Digital. Inak sa môže stať, že za gigabajtovú kartu zaplatíte toľko, koľko by ste vynaložili za štvorgigabajtovú. Nuž a snímanie na štvorgigabajtovú kartu znamená, že po každom zaplnení môžete vypáliť DVD archív snímok bez toho, aby ste strácali čas triedením a rozdeľovaním.

Možno sa raz dočkáme doby, kedy to za nás zvládne počítačový softvér.

Ak fotografujete veľa, určite neprehliadnite koľko snímok dokážete uskutočniť na jedno nabitie. Li-Ion akumulátory rôznych formátov sú dnes štandardom, s monočlánkami formátu AA počítajú iba najspodnejšie modely v ponuke výrobcov. To preto, že cenu tlačí dolu aj chýbajúca nabíjačka. Našťastie, výdrž batérií je možné vďaka štandardu CIPA medzi jednotlivými modelmi v ponuke predajcov porovnávať. Testovaná je rovnakým spôsobom.

Či je riadiaca elektronika fotoaparátu moderná, zistíte pomerne jednoducho. Stredobodom pozornosti sa stávajú funkcie, ktoré umožňujú vytvoriť v rukách laika kvalitné fotografie bez toho, aby bolo treba presedieť dlhé hodiny nad manuálmi a návodmi. Moderný fotoaparát dokáže vyhľadať pred sebou tváre a ostriť tak, aby bolo všade zaostrené na oči, dokáže sledovať či sa ľudia usmievajú a vystihnúť ten najsprávnejší model. Ak urobíte chybu pri nastavovaní parametrov, fotoaparát vás sám upozorní na displeji a vysvetlí vám, ako sa nabudúce chyby vystríhať.

Fotografie je možné upravovať a vylepšovať priamo na displeji mobilu, aby ste nemuseli mrhať časom pri počítači. Samozrejmosťou je natáčanie videa a ak máte doma plochý televízor, padne vhod, ak je možné k fotoaparátu dokúpiť HDMI kábel na prehliadanie snímok v obývačke. Jednoducho pripojíte fotoaparát k obrazovke a sledujete fotografie v plnom detaile.

Ak vám napadlo, že nie všetko je možné odfotografovať, máte pravdu. Preto fotoaparáty dokážu natáčať krátke videá. Iba rýchlejšie čipy dokážu zaistiť snímanie vo vysokom rozlíšení v kvalite, ktorá je pozerateľná na TV prijímači. Nuž a keď už budete testovať, overte si, či je funkcia zoom a automatického zaostrovania aktívna počas videozáznamu.