Na dne jazera Ontário objavili vzácny historický škuner

Vzácnu historickú plachetnicu so zaťahovacím kýlom zo začiatku 19. storočia objavili dvaja americkí prieskumníci v jazere ...

13. dec 2008 o 15:23 TASR

NEW YORK. Vzácnu historickú plachetnicu so zaťahovacím kýlom zo začiatku 19. storočia objavili dvaja americkí prieskumníci v jazere Ontário. Jim Kennard a Dan Scoville našli 16,8 metra dlhý škuner nečakane, 150 metrov pod hladinou jazera Ontário, pri použití hĺbkového sonaru. Plavidlo sa nachádza vo vertikálnej polohe na dne jazera a je v relatívne dobrom stave. Zatiaľ nie je známe jeho meno, ani to, ako sa tam dostalo.

Ide o jedinú plachetnicu tohto typu, ktorú našli v oblasti Veľkých kanadských jazier. Tieto plavidlá sa tam používali len krátko začiatkom 19. storočia. Plachetnica mala zaťahovací drevený diel, ktorým bolo možné predĺžiť kýl, aby sa zlepšila stabilita plavidla. Pri jeho vytiahnutí hore sa plachetnica dostala aj do plytkých prístavov, čo jej umožnilo dopravovať náklad tam, kam sa väčšie lode nemohli dostať.

Kennard a Scoville, ktorí škuner objavili, sa domnievajú, že ho jeho majitelia alebo posádka prerábali na výletnú loď a možno sa za mrazu alebo búrky odtrhol z kotvy a odplával na jazero, kde sa potopil. Plavidlo objavili na jeseň a počas uplynulých mesiacov sa v spolupráci s historikmi lodnej dopravy na Veľkých jazerách pokúšali zistiť o ňom niečo viac. Historický škuner patrí medzi najstaršie lode, ktoré kedy objavili vo Veľkých kanadských jazerách.

Vôbec najstaršou potopenou loďou, ktorú našli vo Veľkých kanadských jazerách, je britská vojenská loď HMS Ontario. Potopila sa v roku 1780 a je jedinou existujúcou britskou vojenskou loďou z tohto obdobia na celom svete.

Odhaduje sa, že vo Veľkých kanadských jazerách stroskotalo viac než 4700 lodí, z toho v jazere Ontário asi 550.