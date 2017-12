Pohľad do rýchlej budúcnosti mobilného internetu

12. dec 2008 o 23:00 Marcel Pastír

V LG usilovne pracujú na čipe pre mobilné telefóny, ktorý dokáže teoreticky podporovať rýchlosť pre download 100Mbps (megabitov za sekundu) a rýchlosť pre upload 50Mbps. Nový čip modemu bude pracovať s využitím technológie LTE - Long Term Evolution. Tá by mala predstavovať podstatný krok v rámci vytvárania komerčne využiteľných 4G technológií a vystriedať súčasné 3G štandardy.

Spoločnosť LG predviedla čip vo svojom Výskumnom laboratóriu technológie mobilnej komunikácie v meste Anyang v Kórei, pričom dosiahla rýchlosť sťahovania 60 Mbps a rýchlosť odosielania 20 Mbps. Pre porovnanie, Wi-Fi 802.11b/g štandardu dosahuje maximálnu teoretickú rýchlosť 11/54 Mbps. Najrýchlejšie telefóny dostupné dnes na trhu, využívajúce technológiu HSDPA, dosahujú maximálnu rýchlosť downloadu 7,6 Mbps.

700 MB za menej ako minútu

Maximálnu teoretickú rýchlosť čipu nikdy ako bežní užívatelia nedosiahneme, keďže sa pohybujeme v reálnom svete a nie laboratórnych podmienkach. No ak by sa niekomu predsa len podarilo vytvoriť ideálne prostredie a vyžmýkať z LTE technológie úplné maximum, dokázal by pri rýchlosti 100 Mbps stiahnuť film s veľkosťou 700 MB za menej ako jednu minútu alebo simultánne streamovať štyri filmy v HD kvalite.

13 x 13 mm budúcnosti

Počas uplynulých troch rokov sa spoločnosť LG usiluje o štandardizáciu technológie 3GPP LTE, pričom pracuje na rozvoji a testovaní komerčne využiteľnej technológie LTE, na ktorej sa podieľa približne 250 z jej zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja. Výsledkom je čip modemu s veľkosťou 13 krát 13 mm, aplikovateľný pre budúcu generáciu štíhlych výkonných mobilných telefónov.

Testy na Windows Mobile

Na účely demonštrácie použila spoločnosť LG testovací terminál s operačným systémom Windows Mobile, na ktorom prehrala on-demand video vo vysokej kvalite. Okrem tohto modemu pre mobilné telefóny vyvíja spoločnosť LG prvú prípravnú LTE dátovú kartu, ktorá môže nahradiť v súčasnosti používané wireless karty v počítačoch.

Rýchle dáta sú prioritou budúcnosti

Slovensko patrí k priekopníkom moderných riešení v rámci mobilného internetu. Je preto možné, že sa so spomínanou technologickou novinkou v budúcnosti osobne stretneme aj u nás. Karty budúcnosti zamieša aj WiMax, vychádzajúci z Wi-Fi štandardov, ktorý má pred LTE časový náskok. V oboch prípadoch ide o technológie zamerané prioritne na prenos dát, nie zvuku. V dobe súčasného fungovania oboch technológií na trhu, by si mali byť aj rýchlostne veľmi blízke.

Prvé telefóny s LTE v roku 2010

Podľa vykonaných analýz má celosvetový objem predaja mobilných telefónov s technológiou LTE dosiahnuť v roku 2012 hodnotu 70 miliónov kusov a zdvojnásobiť sa na 150 miliónov kusov do roku 2013. Prvé mobilné telefóny s LTE technológiou sa objavia na trhu pravdepodobne v roku 2010.