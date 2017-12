Ako si vybrať mobilného operátora

Rozhodujete sa pre niektorú z vianočných ponúk mobilných operátorov? Pre zjednodušenie výberu vám prinášame niekoľko tipov a kritérií, v ktorých sa oplatí urobiť si vopred jasno...

12. dec 2008 o 21:38 Marcel Pastír

1. Ako chcem platiť – na fakúru alebo dobíjaním kreditu?

Pre toho, kto chce platiť za služby prostredníctvom faktúry na konci mesiaca, je vhodný niektorý z mesačných paušálov T-Mobilu, Orangeu alebo O2 Fér s platbou na faktúru. Ten, kto dáva prednosť dobíjaniu kreditu, si môže vybrať medzi predplatenými kartami Easy (T-Mobile), Prima (Orange) alebo O2 Fér s dobíjaním kreditu.

2. Aké služby využívam?

Pri výbere konkrétneho programu by si mal každý ujasniť, aké služby mobilného operátora využíva. Viac volám alebo esemeskujem? Do akých sietí? V akých časoch? Cenníky niektorých mobilných operátorov totiž uvádzajú rôzne ceny za minútu volania podľa toho, kedy a do ktorej siete zákazník volá.

3. Koľko chcem mesačne zaplatiť?

Stanovte si sumu, ktorú chcete mesačne platiť za mobilné služby.

4. Nenechajte sa zlákať tým, čo nepotrebujete

V prípade akciových ponúk a rôznych benefitov sa radšej dvakrát ubezpečte, či ich naozaj zužitkujete, predtým ako podpíšete alebo si predĺžite zmluvu. Aby ste zbytočne každý mesiac neplatili napríklad za tisíce nevyužitých voľných minút. Nič nie je zadarmo, aj keď sa to mnohí snažia tak prezentovať. Cieľom podnikania je predsa len zisk.

5. Ceny minút a SMS po prevolaní mesačného paušálu

Pri výbere operátora a konkrétnej ponuky si treba vopred ujasniť, do ktorých sietí, kedy a ako často, príp. dlho človek volá. Volania, ktoré uskutočníte po prevolaní predplatených minút v paušále, sú totiž najmä pri lacnejších programoch cenovo veľmi nevýhodné. Môže sa tak ľahko stať, že s nižším paušálom kvôli šetreniu a zopár telefonátom nad limit predplatených minút zaplatíte rovnako alebo viac, akoby ste mali aktivovaný program s dvojnásobným počtom voľných minút.